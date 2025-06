Julen Katzy dona un cop sobre la taula després del que ha passat ara a 'Valle Salvaje'

Leonardo, personatge de Julen Katzy, es manté ferm davant les intencions del seu pare. Aquest dijous 12 de juny, a les 17.10h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la pressió que van exercir Úrsula i Julio, juntament amb l’actitud de l’Adriana, va portar en Rafael a prendre una decisió important. D’aquesta manera, Rafael i Úrsula van quedar oficialment compromesos. La cosina de l’Adriana no podia estar més satisfeta perquè va aconseguir l’objectiu pel qual va arribar a Valle Salvaje.

Després de compartir la notícia amb en Julio, que no va amagar la seva satisfacció, en Rafael va procedir a explicar-ho a l’Adriana. Tot i ser cridat a l’ordre, en Francisco va continuar flirtejant amb la Irene, mentre la seva tieta Eva va dir-li quatre veritats a l’Isabel.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig, 'Valle Salvaje' va pujar a màxim històric en la seva nova ubicació fent una mitjana d’un 10,3% de quota, 788.000 seguidors i 1,4 milions d’espectadors únics. Respecte a l’abril, creix 1,2 punts de quota. Torna a ser l’oferta líder entre els joves i ho aconsegueix en el públic de més edat, també amb màxims històrics en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', l’anunci del casament imminent entre Úrsula i Rafael sacseja tothom. La Bàrbara tem l’efecte que aquest enllaç pugui tenir sobre la seva germana, mentre en Julio sap que l’Adriana necessitarà temps per assimilar el compromís. A més, la Mercedes i en Bernardo estan en el punt de mira d’aquells que els volen mal després de descobrir-se la seva història d’amor.

El marquès no cessa en els seus atacs contra en Leonardo i la Bàrbara, ja que no abandonarà 'Valle Salvaje' fins a aconseguir endur-se el seu fill amb ell. Tanmateix, en Leonardo, personatge de Julen Katzy, es manté ferm i deixa clar al seu pare que no està disposat a seguir la vida que ha traçat per a ell a la cort. Finalment, l’Alejo fa reflexionar l’Atanasi perquè expliqui la veritat al duc amb la finalitat que faci cridar el seu metge de confiança per tractar la Raimunda.