Ana Rosa paralitza el seu programa per la pèrdua sobtada d'un membre del seu equip

El matí del dilluns a Telecinco va estar marcat per la tristesa. La mort de Carlos Bañares, membre de l'equip de 'El Programa de Ana Rosa' i 'Vamos a ver', va deixar un profund impacte en els seus companys. És per això que els programes van voler acomiadar-se d'ell en directe amb missatges carregats d'emoció i afecte.

Carlos Bañares va morir dissabte a la tarda, als 56 anys, de manera sobtada. Durant 18 anys va formar part de l'equip de Telecinco, i en els últims 15, va treballar com a auxiliar de plató a l'espai matinalliderat per Ana Rosa Quintana. La seva figura, encara que sempre darrere les càmeres, era molt estimada per tots els que treballaven al seu costat.

Ana Rosa va ser la primera a compartir el seu pesar amb l'audiència al final del programa. "Donar el condol a la mare, al germà, a la germana i als amics del nostre company Carlos Bañares. Ens va deixar dissabte a la tarda, als 56 anys, de manera inesperada", va dir commoguda.

| Mediaset

A més, va voler recordar qui era Carlos Bañares més enllà de la feina: "Carlos portava treballant 18 anys a Telecinco i 15 a 'El Programa de Ana Rosa' com a auxiliar de plató. Ens deixa un vallecano orgullós del seu barri, un home atent, un bon company que sempre que podia ens portava mel del seu poble, Piedralaves, a Àvila, on li encantava practicar el senderisme, banyar-se a les gorgues i observar el vol dels ocells amb els seus prismàtics. Carlos, company, vola alt. Fins sempre".

També Joaquín Prat, al capdavant de 'Vamos a ver,' es va prendre uns minuts per retre tribut al tècnic que formava part essencial de l'engranatge del programa: "Avui no és un programa fàcil per a cap dels que treballem aquí. Som quatre gats els que fem la tele que vostès veuen i després hi ha molts, igual o més importants que nosaltres, que estan darrere. Avui ens falta una peça meravellosa d'aquest trencaclosques que és el nostre Charlie. El trobarem molt a faltar i tirarem de tòpic, la vida segueix així que farem el programa, com puguem o com li hauria agradat a ell que seguíssim fent-lo, i li ho dediquem a ell".

"Permet-me que digui llum i progrés per a l'ànima del nostre company que formava part de la família. Portava tants anys amb nosaltres que era un més i també donar una abraçada a tota la gent que el trobarà a faltar. Nosaltres també ho farem", afegia Patricia Pardo a 'Vamos a ver'.