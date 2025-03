Beatriz Archidona frena en directe 'De Viernes' amb una gran notícia per a Antonio Montero

Antonio Montero ha rebut en directe a 'De Viernes' una notícia important sobre el seu futur laboral. Fa dues setmanes,Santi Acosta i Beatriz Archidona desvelaven que un dels seus cinc col·laboradors abandonarà el programa temporalment. I és que un dels seus tertulians viatjarà a Hondures per formar part de 'Supervivientes', abandonant el seu lloc a 'De Viernes'.

"Hi ha un dels nostres cinc col·laboradors que viatjarà, que va a Hondures", deia Beatriz Archidona en el seu moment. Tanmateix, en cap moment ha parlat que serà concursant, només que viatjarà al país centreamericà. La primera descartada va ser Ángela Portero i després Patricia Pérez, deixant a Antonio Montero, José Antonio León i Terelu Campos.

"Queden tres candidats, veurem qui dels tres no estarà en aquest reality que queda una setmana perquè comenci", deia Beatriz Archidona a 'De Viernes'. D'aquesta manera, començava la cerimònia per descartar de nou un altre col·laborador. Inesperadament, el nom era el d'Antonio Montero, que tot apuntava que era el que tenia més paperetes: "Només puc dir que ells s'ho perden...", reaccionava.

| Mediaset

Per tant, només han quedat dues opcions: "Queden dos candidats, José Antonio León i Terelu Campos", destacava Beatriz Archidona.

Recordem que hi ha hagut molts rumors en les últimes setmanes sobre la possibilitat que Terelu Campos participi a 'Supervivientes', encara que tenint una obra de teatre no seria possible com a concursant. De fet, Jorge Javier Vázquez va compartir les seves ganes que participi d'alguna manera: "M'agradaria, per histèrica, que fos Terelu Campos. La conec perfectament i sé el que pot ser Terelu en una illa amb tot el que té ella darrere".

Cal destacar que el càsting de 'Supervivientes' està format perPelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya Aghbalou i Ángela Ponce. No obstant això, Telecinco ja ha anunciat que no anunciarà més concursants fins a l'estrena, el proper dijous 6 de febrer, quan es completarà el càsting.