Gerro d'aigua freda per a Ana Garcés després d'una última acusació a 'La Promesa'

Cruz s'ensanya amb Jana, personatge d'Ana Garcés, acusant-la de ser la culpable de la decisió del seu fill. Aquest dilluns 3 de març a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Àngela va demanar a Martina que parlés amb Curro, després de descobrir que Cruz i Lorenzo planejaven casar-lo amb una hereva. Santos va explicar la seva versió exagerada del passeig entre Ricardo i Ana, i Ricardo va intentar aclarir la situació, negant qualsevol interès romàntic cap a Ana. Martina va desafiar els seus oncles insistint a celebrar el seu casament a 'La Promesa', encara que això impliqués enfrontar-se a la crisi econòmica.

Ròmul va informar els servents que qui volgués marxar podia fer-ho, perquè no hi havia diners per pagar-los. Catalina va expressar a Martina la seva por que Jacobo fos una nova versió de Pelayo. Finalment, al sopar, Manuel va anunciar que ell i Jana marxaran a Itàlia, deixant a tothom sorprès.

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', la decisió de marxar de Manuel cau com una bomba en el si de la família Luján. No obstant això, Cruz s'ensanya amb Jana, personatge d'Ana Garcés, a qui acusa de ser la culpable de la decisió del seu fill. Això provoca un nou cisma entre Alonso i Cruz, que viuen un dels majors desacords fins ara.

A més, arriba el moment de decidir què fer: cuiners, donzelles i lacais es plantegen seguir o no seguir a 'La Promesa' sense un sou. Catalina continua sospitant de Jacobo, i decideix transmetre els seus dubtes a Martina. Samuel faria qualsevol cosa pels seus necessitats, però totes les alarmes li salten a María Fernández quan veu una actitud sospitosa en ell.