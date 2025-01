Montoya es trenca a 'La Isla de las Tentaciones' pel que ha vist de l'Anita

La vuitena edició de 'La Isla de las Tentaciones' segueix deixant moments inoblidables i carregats de tensió. Tot ha passat després de l'abandonament de l'Ana i en Fran fa una setmana, les primeres cites i nits de festa. Aquest dilluns 20 de gener, 'La Isla de las Tentaciones' va tornar amb un dels moments més esperats per l'audiència: les primeres fogueres. Allà, els participants van poder veure per primera vegada imatges de les seves parelles a les viles, cosa que va desfermar intenses reaccions.

Un dels moments més impactants de la nit el va protagonitzar Montoya, que va perdre el control després d'observar els vídeos de la seva parella, Anita Williams, compartint moments íntims amb Manuel. Les imatges van mostrar l'Anita i en Manuel intercanviant carícies i fins i tot dormint junts al mateix llit. Una situació que va provocar una reacció esquinçadora en Montoya.

L'andalús, visiblement afectat, no va poder contenir les seves emocions. "Que es quedi amb ell, jo me'n vaig. Això no és normal. La seva mare què pensarà? I em tenien a mi de golfo. De veritat, no vull estar aquí. Això és el que jo he tingut? Em cago en els morts", va exclamar, entre crits de desesperació.

| Mediaset

Enmig de la seva explosió emocional, Montoya va trencar la seva camisa i va demanar a Sandra Barneda abandonar 'La Isla de las Tentaciones'. Per a Montoya, les imatges van deixar clar que la seva relació amb l'Anita havia arribat a la seva fi en aquell mateix instant. Cal destacar que l'Anita també s'ha mostrat en la seva foguera molt enfadada amb Montoya, ja que considera que l'ha criticat i ha traspassat límits amb jocs amb les temptadores.

No obstant això, el drama per al jove no acaba aquí, ja que l'experiència en el reality tot just acaba de començar. Segons l'avanç del pròxim episodi de 'La Isla de las Tentaciones', el més difícil per a Montoya està per arribar. L'Anita i en Manuel protagonitzaran el que promet ser el petó més apassionat de la temporada, al jacuzzi de la vila. Això ja va aparèixer en l'avanç de la setmana anterior, deixant clar que la relació de la jove amb el seu temptador avançarà a passos de gegant.