María Patiño assenyala José Antonio León després del que diu de 'Ni que fuéramos'

No és la primera vegada que José Antonio León, exreporter del cancel·lat 'Sálvame', menysprea els que un dia van ser els seus companys. Fa un parell de mesos, el col·laborador de 'De Viernes' es referia a ells com "uns mitjans una mica estranys". Unes paraules força menyspreables que als integrants de 'Ni que fuéramos' no els feia gaire gràcia.

I és que està clar que el programa de 'La Fábrica de la tele', que ja prepara el salt a La 1, s'ha convertit en paraula vetada a Telecinco. De fet, ja és quelcom comú veure com diversos programes de la cadena s'apropien de les exclusives del programa de Belén Esteban i companyia. Aquest divendres, José Antonio León ho ha tornat a fer i la resposta de la presentadora de Canal Quickie no s'ha fet esperar.

Ha estat durant l'entrevista a Claudia Bavel, l'actriu per a adults que es va estar enviant missatges amb Joaquín Sánchez, exjugador del Betis i marit de Susana Saborido. Durant l'entrevista, José Antonio León ha demanat la paraula per fer-se ressò d'una exclusiva de María Patiño i desmentir-la. Segons havia confirmat la periodista en el seu programa, la dona de Joaquín li hauria demanat el divorci després de les informacions publicades.

| Mediaset

El col·laborador de 'De Viernes' ha aprofitat llavors per desmentir-ho. "S'ha publicat avui a 'Lecturas' que s'ha fet ressò d'un altre programa", ha començat, sense nomenar explícitament la font real. "Direcció sap amb qui he parlat i no diré qui és però és totalment mentida, no se separaran", anunciava el reporter.

"Hem parlat amb l'entorn de la parella. Diuen que estan més units que mai i que prendran mesures legals sobre tot el que s'està dient", concloïa el col·laborador. D'aquesta manera, sense ni tan sols atrevir-se a esmentar els seus excompanys, José Antonio León ha llançat una nova indirecta a aquells amb qui va compartir programa.

Per descomptat, la resposta de María Patiño no s'ha fet esperar. La presentadora, molt convençuda de les fonts de la seva informació, ha advertit que dilluns respondrà a aquells que la desmenteixen. "Dilluns parlarem citant els ineptes que m'han negat", es llegia en el post que publicava al seu compte de 'X'.