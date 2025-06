El nou projecte de Christian Gálvez que l’allunya encara més de la televisió

Christian Gálvez continua allunyat de les pantallesdesprés de la cancel·lació de la nova etapa de '¡Boom!' a les tardes de Cuatroper les seves males audiències. Des de llavors, la seva darrera aparició televisiva es remunta a les gales nadalenques que va presentar a Telecinco durant la Nit de Nadal i Cap d'Any. En paral·lel, el presentador va prendre fa uns mesos la decisió de deslligar-se de Fénix Media Audiovisual, productora que va fundar juntament amb Olga Flórez i Rafael Guardiola, els seus antics companys de 'Pasapalabra'.

Tot i això, lluny de la televisió, Christian Gálvez ha continuat cultivant la seva carrera com a escriptor i ara sembla que s'embarca en una nova aventura allunyat de la petita pantalla. El presentador ha decidit canviar de rumb anunciant el llançament dels seus primers podcasts originals amb la seva factoria 47 Ronin.

Els diferents formats veuran la llum a partir del setembre i marcaran el debut del madrileny en la ficció sonora. Segons informa Confidencial Digital, just acaba de finalitzar la gravació de la primera temporada de la seva nova aposta: un pòdcast centrat en converses sobre Déu, la fe i les creences, en què participa juntament amb Leopoldo Abadía i altres cares conegudes.

| Mediaset

El projecte, que porta per títol provisional 'Paraula de dos', ha estat desenvolupat en coproducció amb Abbeycom i ha comptat amb la participació de figures comJuan del Val, Irene Villa, Pedro Piqueras, Mamen Sánchez, Marta Robles… i fins i tot el mateix Christian Gálvez, tal com ha publicat el citat mitjà.

El pòdcast es presenta com una sèrie de xerrades íntimes entre Leopoldo Abadía i diverses personalitatsdel món del periodisme, la literatura i la televisió. En cada episodi, els convidats s'enfronten a una mateixa premissa: Què els suggereix la paraula "Déu"?

De moment es desconeix en quina plataforma es llançarà el programa. Tot i això, 'Paraula de dos' pretén emocionar, remoure i obrir interrogants en una època en què parlar d'espiritualitat sembla tabú. Amb un to pausat, allunyat del soroll mediàtic habitual, la proposta apunta a un públic adult que busca alguna cosa més que entreteniment exprés.

Tot i que és la primera vegada que Christian Gálvez produirà els seus propis podcasts, no és la primera vegada que l'escriptor visita aquests espais. Recentment va estar a 'Vaya Vaina', on es va sincerar com mai sobre la seva trajectòria professional i sentimental i va deixar alguns quants titulars. També va visitar 'El sentit de la birra', on va exposar el seu amor per la divulgació cultural i la seva fascinació per figures del Renaixement com Leonardo da Vinci.