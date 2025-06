Juan del Val paralitza 'La Roca' pel que es diu de la seva relació amb Núria Roca

Juan del Val va tornar a agitar la tertúlia de 'La Roca' aquest diumenge amb unes declaracions sobre la seva visió del matrimoni. L'escriptor, defensor de la individualitat dins la parella, es va reafirmar en unes paraules que havien generat soroll a la premsa del cor i que van reactivar el debat en directe.

Tot va sorgir arran d'un titular que Pilar Vidal va rescatar d'una entrevista concedida per Juan del Val on afirmava sense embuts: "Quan algú et diu 'jo no tinc res per amagar a la meva parella'... Doncs quina merda de parella". Una frase que va causar sorpresa entre els col·laboradors i que va reactivar antigues especulacions sobre la seva relació amb Núria Roca.

Lluny de matisar, Juan del Val va defensar sense vacil·lar el seu punt de vista: "M'hi reafirmo", va declarar, afegint que "evidentment, tu has de tenir secrets. Si no, quina vida". Per al col·laborador de 'La Roca', preservar certs aspectes de la vida personal no només és natural, sinó també necessari en una relació duradora.

| Atresmedia

Núria Roca, que escoltava amb atenció, no va trigar a donar suport al seu marit. "Els secrets no tenen res a veure amb infidelitats", va puntualitzar, deixant clar que la seva defensa de la privacitat no implica manca de confiança. "No es tracta d'enganyar, sinó de ser éssers independents", va afegir la presentadora en una visió compartida per Juan del Val: "Jo desitjo que la Núria no m'ho expliqui tot".

Tanmateix, Pilar Vidal es va mostrar una mica crítica, no tant amb el fons del missatge, sinó amb la forma. "Ho pots dir d'una altra manera", li suggeria, advertint que expressar-se amb tanta contundència pot alimentar rumors innecessaris.

Tanmateix, Juan del Val no es va mostrar disposat a suavitzar el seu discurs: "No penso passar pel tub. M'és igual que en treguin un titular i que 45 es posin a opinar. Només dic que totes les vides no han de ser convencionals". "Per què s'ha de quedar bé si és el que penso?", es va preguntar Juan del Val abans de tancar el tema a 'La Roca'.