El motiu pel qual Christian Gálvez ha cancel·lat tots els seus compromisos professionals

Christian Gálvez continua allunyat de les pantalles després de la cancel·lació de la nova etapa de '¡Boom!' a les tardes de Cuatro per les seves males audiències. Des de llavors, la seva última aparició televisiva es remunta a les gales nadalenques que va presentar a Telecinco durant la Nit de Nadal i Cap d'Any. En paral·lel, el presentador va prendre fa uns mesos la decisió de desvincular-se de Fénix Media Audiovisual, productora que va fundar juntament amb Olga Flórez i Rafael Guardiola, els seus antics companys de 'Pasapalabra'.

No obstant això, lluny de la televisió, Christian Gálvez ha continuat cultivant la seva carrera com a escriptor. De fet, tenia previst acudir aquest dimecres a la tradicional celebració de Sant Jordi per signar exemplars de la seva obra més recent, "Te he llamado por tu nombre". No obstant això, una circumstància inesperada l'ha obligat a cancel·lar la seva assistència a última hora.

A través d'un comunicat difós aquest dimarts, Christian Gálvez ha volgut donar explicacions als seus lectors. "Estimats lectors: Desafortunadament, he de cancel·lar la meva participació en l'edició 2025 de Sant Jordi per motius laborals. Hem de traslladar-nos a Roma pel funeral de Sa Santedat el papa Francesc, que descansi en pau", va expressar.

| Mediaset

Conscient del rebombori que podia generar la seva absència, Christian Gálvez va afegir: "Demano disculpes als lectors (que sé que sou uns quants els que estaríeu al meu costat) a Penguin Random House (que tan bé han entès la situació) i a les llibreries que em volien acollir tan bé com sempre fan. Prometo fer una presentació a Barcelona tan aviat com sigui possible. Feliç Sant Jordi 2025!"

Encara que el comunicat menciona "motius laborals", la realitat és que qui ha estat convocada per treballar a Roma és la seva esposa, Patricia Pardo. La periodista forma part de l'equip de Mediaset enviat al Vaticà per cobrir la mort del papa Francesc, en aquest cas per al programa matinal 'Vamos a ver'. Tot i no ser per motius laborals, Christian Gálvez, fidel a les seves conviccions religioses, ha volgut acompanyar-la en aquest moment històric, cancel·lant tots els seus compromisos professionals, com la signatura de llibres.