Gir de 180º a 'La Promesa' amb la sortida d'un dels personatges més estimats

L'univers de 'La Promesa' torna a commocionar-se amb la marxa d'un dels seus personatges més emblemàtics. Després de la mort d'Ana Garcés i el comiat d'Eva Martín, ara és el torn de Rómulo, el fidel majordom interpretat per Joaquín Climent, que abandonarà la sèrie en els pròxims capítols. El seu comiat no només deixa un buit difícil d'omplir al palau, sinó també al cor dels espectadors que l'han seguit des de l'inici de 'La Promesa'.

Durant setmanes, la sèrie ha anat sembrant pistes que anticipaven una decisió dràstica en la vida del personatge. Un gir narratiu inesperat confirmarà finalment la seva marxa definitiva. El seu comiat, sens dubte, marcarà un dels moments més emotius de la temporada de 'La Promesa'.

La història de Rómulo a 'La Promesa' ha estat marcada per la lleialtat, la temprança i una rectitud que, de vegades, el va portar fins i tot a cometre actes qüestionables en nom de la noblesa. No era només un servent, ja que era una figura clau al palau, respectat per tothom, temut per alguns i estimat per la majoria. Tanmateix, el seu rumb ha canviat de manera radical amb l'arribada d'Emilia, que va ser el gran amor de la seva vida.

Aquesta retrobada amb el passat no només transforma el personatge, sinó també l'equilibri de forces dins de 'La Promesa'. La seva absència deixa orfes tant el personal de servei com els senyors del palau. Era una de les figures més fidels dels marquesos, fins al punt d'haver comès delictes per ells.

La sortida de Climent se suma a una llarga llista de baixes recents que han remogut els fonaments de la ficció de 'La Promesa'. A més d'Ana Garcés i Eva Martín, també s'ha acomiadat Marga Martínez, qui va interpretar la cruel Petra des de l'inici. Així com Alicia Moruno, el personatge de la qual, Eugenia, va protagonitzar un dels moments més tràgics amb el seu suïcidi.

En audiències, durant el mes de maig,'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.