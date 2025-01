Comunicat de Christian Gálvez sobre el seu futur laboral: diu adeu al seu gran projecte

Christian Gálvez reapareix per comunicar una notícia molt important sobre el seu futur laboral. Quan estan a punt de complir-se cinc anys de la fundació de la seva productora, Fénix Media Audiovisual, el presentador ha anunciat la seva sortida. Una notícia inesperada, tenint en compte que era el seu principal projecte, ja que Christian Gálvez actualment no té cap format a Mediaset.

"Avui vull compartir amb vosaltres una notícia important per a mi", comença Christian Gálvez el comunicat, en el qual anuncia la seva marxa de la productora. Recordem que la factoria actualment està al capdavant de 'Socialité' i d''Alta Tensió' a Telemadrid. A més, també va produir les Campanades de Mediaset, com ve fent en els últims anys.

"Després d'anys meravellosos treballant en la producció de Fénix Media Audiovisual, he decidit emprendre un nou camí professional associat a la meva productora original, 47 Ronin", desvetlla el presentador. "Aquest canvi marca l'inici d'una etapa emocionant en la meva carrera, plena de reptes i il·lusions renovades", afegeix Christian Gálvez.

"Vull aprofitar per agrair de tot cor a tot l'equip de Fénix per la seva professionalitat, creativitat i, sobretot, per tants moments inoblidables que hem compartit junts en aquesta aventura. Sempre guardaré un profund afecte pel treball que hem realitzat com a equip", explica Christian Gálvez.

No obstant això, Christian Gálvez també ha volgut aclarir quina és la seva relació actual amb Mediaset: "Aquest canvi es circumscriu únicament al meu paper a Fénix. La meva vinculació amb Mediaset, que tan generosament segueix confiant en mi per aquells projectes que considera oportuns, gaudeix de boníssima salut. El meu compromís amb el grup i els espectadors segueix sent ferm i tinc moltes ganes de seguir compartint històries, projectes i bons moments a través de la pantalla".

"Estic molt il·lusionat amb el que està per venir. Confio que aquesta nova etapa vinculada a la producció estarà marcada per l'entusiasme, la creativitat, la col·laboració i la passió que sempre intento posar en tot el que faig", afegeix en el comunicat.

"Gràcies, com sempre, pel vostre suport i per acompanyar-me en aquest viatge. Aviat us podré anar explicant nous projectes il·lusionants!", conclou Christian Gálvez l'anunci sobre el seu futur professional.