El nou projecte d'Aitor Albizua i Inés Hernand després de 'La Família de la Tele'

La direcció de TVE confia un nou projecte a Aitor Albizua i Inés Hernand després del final de 'La Familia de la Tele', com una de les cares de l'Orgull 2025. Durant gairebé dues setmanes, la programació de l'ens públic celebrarà la igualtat i la diversitat amb motiu de l'Orgull. Retransmissions en directe dels principals actes arreu del país, música, cinema, reportatges i documentals reivindicaran els drets LGTBIQ+ a tots els canals.

Per quart any consecutiu, TVE retransmetrà en directe la gran manifestació de l'Orgull de Madrid a l'especial "Saca tu Orgullo 2025". S'emetrà íntegrament, des de les 19.30h a La 1 i a partir de les 21.00h a La 2, presentada per Eva Soriano i Aitor Albizua. A més, comptarà amb reporters al llarg de tot el recorregut per recollir els testimonis dels assistents.

També per quart any, TVE tindrà la seva pròpia carrossa a l'Orgull de Madrid.Des d'ella saludaran professionals de RTVE i artistes relacionats amb Eurovisió i el Benidorm Fest.

| RTVE

A més, el dijous 3 torna Pridevisió, la iniciativa impulsada per RTVE perquè nombrosos rostres d'Eurovisió i el Benidorm Fest actuïn als grans escenaris de l'Orgull. Així, les festes de Madrid Orgull vibraran amb els concerts de K!INGDOM, DeTeresa o Soraya.

El diumenge 6, La 2 retransmetrà en directe el concert ‘20 anys d'amor’, a la Plaça d'Espanya de Madrid a partir de les 21.30h. Presentat per Ruth Lorenzo i Inés Hernand, comptarà amb les actuacions d'Ana Torroja, Marta Sánchez, Rozalén, Gloria Trevi, Pastora Soler, María Peláe, Falete, Kuve, Mel Ömana, Carla Frigo, Samantha Hudson, Luis Miguélez i JJ, guanyador d'Eurovisió, entre altres artistes.

A més, La 1 ha programat una tarda de cinema dedicat a l'Orgull el dissabte 5 de juliol. Primer amb l'estrena de "Te estoy amando locamente", i a continuació, la pel·lícula "Orgullo (Pride)".

La 2 també emetrà en les pròximes dues setmanes diversos títols nacionals i internacionals de temàtica LGTBIQ+: "El caftà blau" i "Entre nosaltres" a 'El cine de La 2' (dijous 26 de juny i 3 de juliol); "Los amantes pasajeros" i "Cambio de sexo" a 'Historia de nuestro cine' (divendres 27); i l'estrena de la multipremiada "20.000 especies de abejas" a 'Versión española' (diumenge 29).