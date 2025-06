Canvis a la delegació espanyola d'Eurovisió, amb César Vallejo com a nou cap

RTVE ha nomenat César Vallejo com a nou cap de la delegació espanyola a Eurovisió. Fins ara sotsdirector d’Estrenes a RTVE Play, mantindrà la seva responsabilitat al capdavant del Benidorm Fest. Aquest relleu es produeix en un moment estratègic per a Espanya dins del festival, amb la mirada posada a reforçar una identitat artística clara i ambiciosa.

En paraules de César Vallejo, "aspirem que cada edició del Benidorm Fest i cada participació a Eurovisióens acosti una mica més a aquest equilibri entre qualitat artística, impacte internacional i orgull col·lectiu".

César Vallejo succeeix Ana María Bordas, qui, després de liderar la delegació espanyola des de 2017, la periodista ha assumit recentment el càrrec de presidenta del Grup de Referència d’Eurovisió de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), el principal òrgan consultiu del festival. Des d’aquesta nova posició, continuarà vinculada al projecte eurovisiu, ara des d’una perspectiva internacional.

Amb una trajectòria de més de vint anys a RTVE, César Vallejo ha desenvolupat una àmplia experiència tant en la creació de continguts com en la gestió televisiva. Ha dirigit documentals, programes culturals, gales musicals i esdeveniments en directe. A més, ha estat present en diverses edicions del festival com a enviat especial, exercint funcions en aspectes com la narrativa audiovisual, la posada en escena o l’estratègia digital.

Involucrat des de l’origen en el desenvolupament del Benidorm Fest,César Vallejo impulsarà una nova edició amb una proposta que aposta per la renovació, la cohesió artística i l’excel·lència. Amb la seva designació, RTVE reforça la idea d’una estratègia coherent i contínua al llarg de totes les fases del procés eurovisiu, des de la selecció de l’artista fins a la seva representació internacional.

César Vallejo considera que el recorregut recent de RTVE al festival ha de convertir-se ara en motor de progrés: "Hem après molt. És hora de convertir aquesta experiència en fites tangibles i propostes amb impacte".

El nou cap de delegació també destaca la necessitat d’acompanyar els protagonistes del procés eurovisiu des del respecte i l’escolta activa. "Treballarem amb exigència, però també amb respecte i cura cap als artistes, perquè el camí a Eurovisió sigui una experiència enriquidora i amb resultats satisfactoris per a tothom".