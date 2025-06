Així va ser l'aparició sorprenent de la reina Letícia a TVE a 'Història del nostre cinema'

Aquest divendres 20 de juny, els espectadors de La 2 van tenir una inesperada sorpresa: la reina Letícia va reaparèixer a la pantalla de TVE. I ho va fer no com a figura institucional, sinó com a apassionada del cinema. I és que 'Historia de nuestro cine' celebrava el seu desè aniversari amb una entrega especial, que va comptar amb la presència de la reina Letícia.

Durant la seva breu intervenció, Letícia va reafirmar el seu vincle amb el mitjà que la va veure créixer professionalment. "Si el cinema ens ensenya a mirar, 'Historia de nuestro cine' ens retorna la mirada", va pronunciar a l'inici de la seva aparició, demostrant la seva passió pel setè art. De fons, es projectaven fragments d'obres essencials del cinema espanyol com "Tesis", "Mujeres al borde de un ataque de nervios" o "El espíritu de la colmena", en una atmosfera acuradament construïda per retre tribut a la indústria.

La reina Letícia, amb el seu característic to pausat i dicció impecable, va fer una defensa clara del valor del cinema com a testimoni col·lectiu. Va recordar paraules de Buñuel —"sense imaginació, la realitat és la meitat de realitat"— i també de Berlanga, que deia que "una pel·lícula començava a deteriorar-se el mateix dia de la seva estrena". Davant d'aquesta visió, Letícia va replicar amb subtilesa: "'Historia de nuestro cine' ens demostra cada setmana que no sempre és així".

El programa va dedicar aquesta emissió a destacar la complicitat generada durant una dècada entre obres, autors, crítics i públic. Com a colofó, es van projectar dues pel·lícules molt diferents però complementàries: "El viaje a ninguna parte", de Fernando Fernán Gómez, i "Los ángeles exterminados", del cineasta francès Michel Mitrani. La vetllada també va comptar amb les intervencions de José Sacristán, Carmen Machi, Carolina Yuste i Úrsula Corberó.

En acabar, Letícia va expressar el seu desig amb una frase que va ser àmpliament compartida a les xarxes: "Llarga vida al cinema i a 'Historia de nuestro cine'".

En audiències, 'Historia de nuestro cine', amb Elena S. Sánchez, va aconseguir un bon 2,7% de quota i 196.000 espectadors la nit de divendres 20 de juny a La 2.