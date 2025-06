Aitor Albizua clama alt davant el suposat mal ambient a 'La família de la tele'

El caos és el protagonista a 'La família de la tele', especialment quan el programa acaba d’estrenar-se i està en procés d’adaptació. Aquesta situació s’intensifica estant al capdavant tres presentadors que mai no han compartit plató prèviament: Aitor Albizua, María Patiño i Inés Hernand.

A això s’hi afegeix que el living show va fer ahir un mesen emissió després d’una estrena complicada —amb dues cancel·lacions prèvies— i unes dades d’audiència poc favorables que afecten els seus protagonistes i generen titulars constantment.

Diàriament sorgeixen crítiques adreçades a les baixes audiències i a l’estructura del contingut de 'La família de la tele'. L’últim que ha sorgit són els rumors sobre la suposada mala relació entre els seus tres presentadors. Tot i que és cert que María Patiño ha mostrat certa incomoditat en algunes emissions, alguns usuaris a les xarxes socials han difós clips que suggereixen que els tres no es suporten.

| RTVE

Tot va passar quan un usuari d’internet va compartir un vídeo gravat abans de l’emissió en directe, on apareixien els tres presentadors. En ell, Inés Hernand i Aitor Albizua es mostraven relaxats i somrients, mentre que María Patiño lluïa més seriosa i capcot. Just abans d’entrar a La 1, Inés Hernand va fer un gest subtil assenyalant María Patiño, amb la intenció que Aitor Albizua notés la seva actitud seriosa, però sense que la mateixa ex de 'Sálvame' se n’adonés.

Des de llavors, no han deixat de sorgir rumors sobre el mal ambient entre els presentadors de 'La família de la tele'. María Patiño ja s’ha pronunciat negant-ho i Aitor Albizua ha alçat la veu, escrivint un tuit en què assegura que aquestes interpretacions són falses.

"A més de ser MENTIDA, són molt injustes moltes de les interpretacions arran d’unes imatges que s’han emès per error. Ni burla, ni assetjament, ni mal rotllo. Accepto l’opinió lliure, però prou d’acusacions falses. No ajuda gens. Feliç amb María Patiño i Inés Hernand". Per la seva banda, Inés Hernand s’ha limitat a compartir el tuit i respondre al seu company amb un: "Que bé parles amic".