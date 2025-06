TVE prepara 'Dra. Fabiola Jones', un viatge d'aventura i divulgació a l'Àfrica

La 1 prepara un nou i emocionant programa titulat 'Dra. Fabiola Jones', un format únic que combina aventura, acció, divulgació i un ferm compromís amb la preservació del medi ambient. A través de la mirada de Fabiola Quesada, una jove veterinària espanyola de gran renom, l'espectador serà testimoni de la seva tasca diària en la protecció de la fauna salvatge a l'Àfrica, un continent que ha estat casa seva durant més de 15 anys.

El programa presenta Fabiola Quesada no només com una professional amb un vast coneixement en fauna salvatge, sinó com una dona decidida a canviar la realitat dels ecosistemes més amenaçats del planeta. En cada episodi, els espectadors acompanyaran Fabiola Quesada en el seu recorregut pels paisatges més impactants de l'Àfrica. Des de la sabana fins a entorns marins, on lluitarà per la supervivència d'espècies en perill i s'enfrontarà als desafiaments de la conservació.

Produït per RTVE en col·laboració amb Warner Bros. ITVP Espanya, 'Dra. Fabiola Jones' portarà el públic a conèixer de prop algunes de les intervencions més arriscades i emocionants, com cirurgies en plena sabana, rescats d'orfes animals, patrullatges per combatre la caça furtiva i projectes essencials de recuperació en refugis i santuaris. A més, abordarà de manera realista i commovedora les tensions entre la fauna i les comunitats locals, posant de manifest la lluita constant per mantenir el fràgil equilibri dels ecosistemes.

| RTVE

Des de els majestuosos rinoceronts fins als àgils guepards, 'Dra. Fabiola Jones' s'endinsarà en el dia a dia de la intervenció veterinària sobre algunes de les espècies més emblemàtiques de l'Àfrica, mostrant la dedicació i valentia d'aquells que lluiten per salvar vides. En aquesta apassionant travessia, Fabiola Quesada també portarà l'espectador a descobrir la vida marina, amb intervencions en alguns dels ecosistemes oceànics més amenaçats.

Fabiola Quesada, natural d'Úbeda (Jaén) i llicenciada per la Universitat de Còrdova, és una figura destacada en la medicina veterinària aplicada a la fauna salvatge. A més de la seva tasca d'investigació i conservació, Fabiola Quesada és vicepresidenta de l'Associació de Científics Espanyols al Sud de l'Àfrica i fundadora de l'organització Wild Spirit, que promou projectes de conservació i formació veterinària a la regió.