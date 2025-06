La sospita de Natalia Sánchez que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, sospita que la María va intentar treure's la vida únicament per manipular l'Andrés. Aquest dimecres 25 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Digna va desaconsellar a la Irene revelar a la Cristina que ella era en realitat la seva mare. El Lluís i la Cristina van enfocar la feina de maneres diferents, però va començar a sorgir una connexió entre tots dos. El Tasio va donar feina al Chema, tot i que la Carmen no va estar conforme amb el lloc que se li va assignar.

| Atresmedia

La Marta, que comptava amb l'aprovació de la Fina, va fer saber al Pelayo que el donava suport en la seva carrera per convertir-se en governador civil. El Gabriel es va reunir amb el Salcedo per lliurar-li els diners del suborn. La María, per la seva banda, va intentar treure's la vida com a resposta a la proposta de ser internada en una residència que li va fer l'Andrés. Després del seu intent de suïcidi, va intentar convèncer-lo que no la portés allà.

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', arriba el dia de l'examen per a la Luz i la família Merino l'anima i li desitja sort. Begoña, personatge de Natalia Sánchez, sospita que la María va intentar treure's la vida únicament per manipular l'Andrés i sense una veritable intenció de morir. El Damián, culpable, demana disculpes a l'Andrés per haver insistit a la María amb el tema de la residència.

La Irene està decidida a explicar-li a la Cristina que ella és realment la seva mare. El Gabriel, seguint el seu pla, ofereix ajuda al Damián per resoldre el problema de l'atropellament. A més, el Pelayo i la Marta intenten salvar l'acord amb Cobeaga.