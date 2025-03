David Broncano para els peus a Rosa López a 'La Revuelta' per les seves paraules repetides

Aquest dijous, 6 de març, va acudir al programa de 'La Revuelta' Rosa López. En aquestes últimes setmanes, la cantant està visitant diversos espais de La 1 amb motiu de la presentació del seu nou single 'Lolamento'. Primer en qualitat de concursant a 'Maestros de la Costura Celebrity', després en l'estrena de 'José Mota No News' i ara com a convidada al programa de David Broncano.

Durant l'entrevista, Rosa López es va mostrar plena d'emoció i fins i tot una mica nerviosa. L'artista va sorprendre amb uns regals molt especials que connecten el seu jo del passat amb l'actual. De l'actualitat el seu nou disc que sortirà aquest estiu i del passat el full que li confirmava que estava dins d'Operación Triunfo.

A més, li va regalar una samarreta amb una frase viral que caracteritzava aquella Rosa López de només 20 anys: "Me he equivocao, ole". Una expressió espontània que va fer que quedés batejada per Alejo Stivel com "Rosa de España".

| RTVE

Una entrevista plena d'emocions i records en la qual Rosa López es va mostrar ansiosa. "Estic atacada! Perquè em poso tan nerviosa... M'encanta el programa, el veig sempre", van ser les primeres paraules de l'artista en entrar al teatre. "T'ho juro que avui Rosa està living a celebration més que mai", va bromejar la convidada que no va poder evitar parar de parlar interrompent David Broncano en diverses ocasions.

Però el moment més hilarant va arribar quan el jiennenc va intentar promocionar el projecte que venia a presentar Rosa López. Un moment que va ser complicat, a causa que la cantant no parava de parlar. "Avui, presentant el seu nou senzill...", va expressar David Broncano intentant introduir el single. Però li va ser impossible, ja que la cantant es va posar a explicar qui havia produït la cançó.

"Estic intentant presentar-ho Rosa", va avisar el presentador de 'La Revuelta' col·locant el cartell a la taula. "És que estic nerviosa, m'he cregut jo que m'havies dit que ho fes jo", va confessar 'Rosa de España'. A la qual cosa, entre rialles, David Broncano va expressar "Per una vegada que vull presentar alguna cosa d'una artista. Ho diré ràpid perquè no em talli més". Rosa López, avergonyida, va exclamar: "Quin desastre sóc!".