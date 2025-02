Sonsoles Ónega ha d'intervenir pel que passa al plató de 'Y ahora Sonsoles'

Aquest divendres, 'Y ahora Sonsoles' d'Antena 3 va viure un moment incòmode quanSonsoles Ónega va haver de cridar l'atenció als seus col·laboradors per la seva escassa participació en un dels temes del dia. Tot va ocórrer quan l'espai abordava la notícia de l'ensorrament del sostre d'un bar a Bétera, València.

D'aquesta manera, Sonsoles Ónega introduïa el succés en directe: "Ha estat qüestió de segons el que veureu. Ls clients d'un bar de Bétera a València comencen a escoltar com el sostre cruix i com que no es refien s'allunyen de la barra i menys mal perquè mireu el que passa". A continuació, es va emetre el vídeo que mostrava els clients reaccionant al soroll del sostre i sortint del local just abans del seu ensorrament.

Després de veure les impactants imatges, Sonsoles Ónega exclamava: "Tremendo, tremendo". Un dels col·laboradors afegia: "És tremendo que ho gravin i es quedin allà gravant-ho". A la recerca de respostes sobre el motiu de l'ensorrament, la presentadora preguntava als tertulians: "Sembla que han dit que hi havia molt pes dels ventiladors i altaveus. Què és el que ha pogut passar?".

| Atresmedia

No obstant això, la resposta va ser el silenci. Davant la falta de reacció per part dels col·laboradors, Sonsoles Ónega no va ocultar la seva molèstia i els va retreure la seva falta d'implicació amb un comentari irònic: "No teniu ni idea del tema, doncs molt bé seguim". Seguidament, va passar a un altre tema amb una última observació: "Teniu unes ganes de divendres que es nota...".

Un dels col·laboradors, Carlos García-Miranda, va intervenir llavors per justificar-se: "Ens has dit que veuríem el vídeo i passaríem, perdó perdó. Però espero que el cafè se'l prenguessin". Un intent de disculpa que va posar el punt final a aquest peculiar moment en directe.

En audiències, aquest 14 de febrer, 'Y ahora Sonsoles' va baixar a un escuet 9% de quota juntament amb 697.000 espectadors des d'Antena 3. De fet, va ser superat per 'TardeAR', que també va estar fluix, però va liderar amb un 9,3% juntament amb 709.000 telespectadors des de Telecinco.