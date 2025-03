Comunicat de David Cantero després de la seva fulminant sortida d'Informatius Telecinco

David Cantero ja no estarà al capdavant del cap de setmana a Informativos Telecinco juntament amb María Casado. Era la notícia que per sorpresa saltava ahir al voltant de les sis de la tarda. Mediaset va informar en un comunicat que va arribar a un acord per finalitzar l'etapa professional del periodista després de gairebé 15 anys de trajectòria.

Durant aquest temps, David Cantero ha estat una figura clau a Informativos Telecinco. El periodista va arribar al grup el 2010 per presentar l'edició del migdia, on va estar fins al 2023. Va ser a l'inici del 2024 quan va saltar al cap de setmana, en aquesta última etapa acompanyat juntament amb María Casado, que va aterrar al setembre a Informativos Telecinco.

Un dia després de la sorpresa, el periodista ha volgut emetre un comunicat a les seves xarxes socials explicant les raons de l'adeu a la que ha estat la seva casa. Així, David Cantero ha trencat el seu silenci en un vídeo casolà des del sofà de casa seva en "el primer dia de la seva nova vida".

| Instagram: @david_cantero_informativos

"La vida és una successió de canvis més o menys inesperats, transcendents i aquest ho és", ha començat relatant el rostre de Telecinco. "Començo una nova etapa, ahir va saltar la notícia i des d'aquell moment he rebut centenars de missatges, trucades. Tantíssima gent que no he pogut gairebé atendre tant d'afecte com caldria", prossegueix el comunicador en un intent d'agrair tot el suport.

"Alguna cosa he hagut de fer bé... Ja sabeu que sóc discret, me n'he anat sense fer cap soroll, gairebé en silenci.[...]Us agraeixo cada mostra d'apreci i interès tant des de dins com des de fora", referint-se a la seva última emissió on no es va acomiadar públicament fins que la cadena ho va voler fer públic.

D'aquesta manera, David Cantero ha volgut agrair tot el viscut: "Me'n vaig de Mediaset tranquil i agraït. Han estat quinze anys extraordinaris i deixo enrere una infinitat de bons records i moments. Amics i companys que trobaré moltíssim a faltar".

| Mediaset

"Són situacions sempre emotives i es viuen amb molta intensitat, però jo ho porto amb calma", confessa el presentador en aquesta nova etapa a la qual s'enfronta. A més, se sent orgullós d'haver format part de la història de Telecinco justament quan la cadena celebra els seus 35 anys: "Em fa feliç formar part de la seva història d'alguna manera. Me n'he anat però allà hi ha el meu llegat".

"Aquesta ha estat una separació de mutu acord, amistosa, acordada. Dura, és clar, però amable". No m'he jubilat, no està en els meus plans. Simplement he entrat en una nova etapa. Les coses canvien, canvien les circumstàncies, canvien les dinàmiques empresarials... personals també. La tele no para de canviar, i de vegades cal prendre aquest tipus de decisions, que són difícils, però s'ha fet de manera assenyada i meditada per ambdues parts", ratifica David Cantero.

També ha volgut dedicar unes paraules a la seva companya, María Casado: "Deixo enrere un bon tros de la meva vida, deixo una mica vídua a la meva estimadíssima María Casado, que continuareu tenint cada cap de setmana allà amb la seva extraordinària simpatia, la seva tendresa, la seva absoluta professionalitat. La trobaré moltíssim a faltar, encara més després d'aquest retrobament i d'aquest projecte tan peculiar que vam posar en marxa juntament amb l'editor".

| Telecinco

També per a la que va ser la seva companya gairebé 13 anys, Isabel Jiménez: "L'equip del cap de setmana ha estat meravellós amb mi, no puc dir més. I com no, trobaré moltíssim a faltar la meva bona amiga Isabel Jiménez, amb qui he compartit mà a mà la major part d'aquesta fantàstica aventura, gairebé 13 anys. Isa i jo continuarem units després d'aquest temps impecable i inoblidable, com tanta gent que deixo enrere, que d'alguna manera continuarem units".

"Els meus millors desitjos a aquesta gran família que és Mediaset, que ha estat la meva família i a aquesta cadena de televisió que formarà part sempre de la meva vida", ha prosseguit ratificant.

| Mediaset

Quant al seu pròxim projecte: "Tinc molt per donar encara, molt per explicar, molt per escriure... Molt per crear. Molt per gaudir, i espero que d'alguna manera continueu acompanyant-me, imagino que hi haurà algunes sorpreses. Sempre he estat un supervivent i ho continuaré sent".

Són molts els companys que li han deixat una mostra de suport als comentaris com Dani Martínez, "Ets grandiós", Carmen Chaparro, "Et desitjo tot el millor" o la seva estimada Isabel Jiménez: "Doncs ja estaria... no? Gràcies per tant. T'estimo, amic. La resta ja està dit".