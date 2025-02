Ningú esperava les paraules directes de Raquel Bollo sobre Anabel Pantoja a 'Tardear'

Raquel Bollo ha reaparegut a televisió i ho ha fet com a col·laboradora a la taula VIP de 'Tardear' amb Frank Blanco i Verónica Dulanto. El seu retorn ha coincidit amb l'actualitat que envolta Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, que es troben al centre de la polèmica a causa d'una investigació judicial.

Durant la seva intervenció, Raquel Bollo va parlar sobre la parella i la complicada situació que travessen. "Jo et puc dir que el temps que jo he estat allà, jo no he vist res del que s'està comentant de diferències entre famílies o entre ells... Tot el que he vist és tot el contrari. Amb la qual cosa, és del que et puc parlar. He vist afecte i unió en uns moments molt difícils. No he vist res estrany", explicava

Raquel Bollo també va voler destacar el difícil paper de David Rodríguez: "Cal entendre que si per a Anabel està sent dur que està acostumada a treballar en els mitjans, per a ell també està sent molt dur perquè no coneix aquest món. Viuen allà tancats i sense tenir vida normal. Penso que la ment de les persones també necessitava airejar-se".

D'aquesta manera, va justificar la decisió del fisioterapeuta de tornar al seu lloc de treball a Còrdova en un moment clau de la investigació. "Necessita agafar força a Còrdova, amb la seva família, per tornar a anar", va afegir la col·laboradora de 'Tardear'.

Frank Blanco, en plena conversa, va reforçar el seu argument assenyalant: "Al final si has d'anar a treballar, has d'anar a treballar". Per la seva banda, Leticia Requejo va voler aprofundir en la qüestió legal que envolta la parella, preguntant a Raquel Bollo sobre el fet que cadascú compti amb una defensa independent i que el focus de la investigació apunti a David Rodríguez.

"La veritat que és dur, perquè jo puc entendre que les lleis són com són. De vegades tenim una part de responsabilitat i una altra que no t'esperes. Al final tot es fa com una bola i és molt difícil treure't el cartell quan, d'una manera, te'l posen", va respondre Raquel Bollo.

Així mateix, va defensar la decisió de la parella respecte a la seva estratègia legal: "Entenc que estan en mans de grans professionals. Si la seva defensa va cadascú per un costat, tindran els motius i serà el millor". No obstant això, Marta López va expressar el seu desacord amb la decisió de tornar a la seva feina: "A mi em sembla una excusa, sent la seva cap Mariló que l'està protegint de tot".