Gir en les audiències de 'Tentáculos' amb inesperades notícies per a Carlota Corredera

Les audiències donen una inesperada notícia a Carlota Corredera sobre el futur de 'Tentáculos'. El programa no està aconseguint enganxar l'audiència i va arrencar la setmana amb mínim històric a Ten. No obstant això, les audiències han donat un gir, amb un bon resultat per a 'Tentáculos'.

Recordem que, en la seva tercera setmana, 'Tentáculos' va estar per sota del 0,9% de quota juntament amb 93.000 espectadors de mitjana. No obstant això, amb l'inici de la Setmana Santa, 'Tentáculos' va baixar aquest dilluns en audiències fins al seu mínim històric amb un 0,5% i 54.000.L'espai de Carlota Corredera, que es divideix en dos blocs, va marcar un 0,5% i 55.000 en el primer, baixant a un 0,4% i 51.000 en el segon.

Malgrat el mal inici de setmana, 'Tentáculos' ha aconseguit pujar inesperadament aquest dimarts 15 d'abril. L'espai de Carlota Corredera ha duplicat el seu resultat del dia anterior en pujar a un 1,1% de quota i 126.000 fidels. La primera part de l'espai és la que més destaca amb un 1,5% i 155.000 espectadors, mentre que la segona baixa a un 0,8% de quota i 103.000.

| Canal Quickie

Aquest resultat de 'Tentáculos' també ha fet pujar la mitjana diària de Ten a un 1,4% de quota de pantalla. No obstant això, com és habitual, 'Tentáculos' tampoc ha aconseguit colar-se entre les emissions més vistes del canal aquest dimarts. El rànquing dels cinc formats més vistos ha estat tot per a 'Caso Cerrado' amb les seves emissions entre les 14:30h i les 19h. La més vista ha estat la de les 15:29h amb un bon 1,7% de quota i 158.000 fidels.

Recordem que les tres hores diàries de 'Tentáculos' inicialment estaven dividides en dos grans blocs temàtics que abordaven continguts d'actualitat i entreteniment. El primer d'ells, anomenat "Chismes & Tele" se centra en les últimes novetats del món de l'espectacle i la televisió. El segon, anomenat "Crime & Life", comptava amb la col·laboració d'un equip de periodistes i advocats, incloent-hi reportatges d'investigació, però va ser cancel·lat la setmana passada després de les males audiències.