El lleuger canvi d'horari de 'La Promesa' després de la renovació a les tardes de La 1

Les tardes de La 1 es preparen per a una nova revolució. El pròxim dimarts 22 d'abril, RTVE estrenarà 'La Familia de la Tele', un nou magazín diari que canviarà l'estructura vespertina de la cadena. La seva arribada obligarà a reorganitzar la programació, afectant directament dues de les sèries més seguides per l'audiència: 'Valle Salvaje' i 'La Promesa'.

Durant els últims dies, la incertesa sobre com quedaria la graella de TVE havia donat peu a moltes especulacions. Tot apuntava que La 1 apostaria per una estructura contínua on el magazín i les sèries convivissin en diversos trams, integrant-se en un mateix bloc d'entreteniment. Aquesta teoria, que preveia diverses emissions de 'La Familia de la Tele' entre els diferents continguts de ficció, ha acabat per confirmar-se parcialment.

La 1 ha desvelat finalment la seva estratègia i ha fet oficial el primer gran ajust: 'Valle Salvaje' passarà a emetre's a les 16:50h a partir del mateix dimarts 22 d'abril. Aquest lleuger canvi suposa que la sèrie recupera la seva durada original després de la sortida de 'La Moderna' de la programació. No obstant això, aquest nou horari també implica que 'La Promesa' veurà retardada la seva emissió diària uns minuts, començant al voltant de les 17:40h.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

D'aquesta manera, 'La Familia de la Tele' obrirà la franja vespertina a les 15:50h, just després del Telediari. A més, tornarà més endavant, al voltant de les 18:40h, amb un segon bloc, que donarà pas a 'Aquí la Tierra'. Entre mig del nou programa, les dues ficcions diàries ocuparan el cor de la programació.

Encara que el retard de 'La Promesa' pugui semblar mínim, de només uns cinc minuts, podria ser determinant. No obstant això, el canvi més important és per a 'Valle Salvaje', que podria beneficiar-se d'aquest nou esquema. En evitar coincidir en horari amb 'Sueños de Libertad', la sèrie podria captar nous espectadors i reforçar la seva audiència habitual.