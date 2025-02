Ningú esperava les paraules de la reina Letícia sobre el final de 'Caiga quien caiga'

La tònica general del programa 'Caiga quien caiga' tracta que els reporters entrevistin per igual a polítics, civils o estrelles de cinema. La gràcia de les entrevistes és que formulen les preguntes menys convenients i més incòmodes, provocant en les celebritats les reaccions més inesperades.

Durant aquesta nova etapa a Telecinco, disset anys després de la seva última emissió, el programa ha deixat en la seva curta emissió alguns momentassos. Recordem que el grup ha cancel·lat el format després de tan sols set entregues els diumenges i les seves baixes dades d'audiència.

Alguns dels moments més comentats que ens deixa aquest programa és la proximitat que Daniel Fez ha aconseguit amb la reina Letícia. El còmic tenia la missió de fer-li entrega de les mítiques ulleres del programa i, després de sis emissions seguint-la allà on fos, ho ha aconseguit.

Una cosa que no és d'estranyar, ja que segurament la monarca va voler mostrar el seu suport després de la sobtada cancel·lació de 'Caiga quien caiga'. I no només va ser al presentador, sinó a tot el seu equip, en la seva última trobada davant les càmeres de Telecinco.

| Mediaset

Tot ha succeït a Tudela (Navarra) amb motiu de la 31a Mostra de Cinema Espanyol i en commemoració del 40è aniversari de Los Santos Inocentes de Mario Camus. Més enllà de rebre els obsequis i atendre el reporter, la reina s'ha interessat per com han afrontat la notícia l'equip del programa.

"Com estàs? Com et va? Com esteu d'ànim? Perquè he llegit coses, he sentit coses...", va declarar Letícia Ortiz. Deixant clar que està al dia de l'actualitat en tots els àmbits i que es preocupa pels seus companys periodistes.

Uns segons després, Daniel Fez li ha respost amb certa sorna: "Si ens pot donar un indult reial...". Al que la reina ha contestat: "Bé, bé, aquestes coses...", intentant evitar la proposta. I s'ha tornat a interessar pel reporter: "Però tu estàs bé? Què faràs ara?". "Anem a lluitar per continuar aquí", assegurava ell.

| Mediaset

"Una salutació per a tot el programa i tot l'equip. Una abraçada a tots i moltes gràcies", concloïa la reina Letícia que encara que el programa no hagi aconseguit una tornada per tot el que és alt, sí que ha aconseguit deixar momentassos i mostrar una vegada més la proximitat de la reina.

El programa d'ahir diumenge, 23 de febrer, de 'Caiga quien Caiga' cau a mínim en audiències a Telecinco, encara que segueix fluix amb un 6,6% i congrega a 780.000 espectadors.