'Caiga quien Caiga' anuncia per sorpresa el retorn de Pablo Carbonell com a reporter

Aquest diumenge 26 de gener, els espectadors de Telecinco seran testimonis d'un moment especial en la segona entrega del renovat 'Caiga Quien Caiga'. Pablo Carbonell, un dels reporters més icònics de la primera etapa del programa, tornarà a empunyar el micròfon que el va convertir en una de les figures inoblidables a la televisió. Encara que la seva participació serà puntual, el seu retorn promet despertar la nostàlgia dels seguidors d'aquest mític format.

Pablo Carbonell, qui va gaudir de l'estrena d'aquesta nova temporada des del saló de casa seva, s'unirà a l'equip per realitzar un reportatge que simbolitza el canvi dels temps. Vestit novament de negre, l'humorista cobrirà un esdeveniment que mai hauria imaginat en la seva etapa com a reporter: una entrega de premis dedicada a influencers. Aquest contrast generacional serà l'eix central de la seva intervenció, aportant el seu característic humor i perspicàcia.

"Carbonell torna com a reporter convidat a 'Caiga quien Caiga', i no podem estar més orgullosos", van anunciar des del programa a través de les seves xarxes socials. El retorn de Pablo Carbonell suposa un gest als anys daurats del programa, quan, entre 1996 i 2002. En aquell moment compartia plató amb El Gran Wyoming, Javier Martín i Juanjo de la Iglesia.

| Mediaset

Recordem que aquesta nova etapa, el renovat equip de 'Caiga Quien Caiga' està liderat per Lorena Castell, Santi Millán i Pablo González Batista. La setmana passada, l'estrena de 'Caiga quien Caiga' no va destacar a Telecinco amb un 9% i 1.128.000 seguidors. No obstant això, va pujar al 12,1% entre els espectadors de 25 a 44.

En aquest segon programa, més enllà del retorn de Pablo Carbonell, Paula Púa assistirà a la catifa vermella dels Premis Feroz i cobrirà l'estrena de la pel·lícula "Mala Influencia". Per la seva banda, Luis Fabra acudirà a l'entrega dels Premis Gaudí.

'Caiga Quien Caiga' enviarà a Daniel Fez, Luis Fabra, Ana Francisco i Violeta Muñoz a FITUR. Els reporters de 'Caiga quien Caiga' aconseguiran declaracions de destacades figures com la reina Letícia, Pedro Sánchez i Carlos Mazón.

Per altra banda, el veterà Andy K protagonitzarà una trobada amb Estopa, en què repassarà la trajectòria musical del duo en una divertida entrevista. A més, Carles Tamayo s'endinsarà en el mercat immobiliari per destapar noves estafes. Finalment, Dani Fez farà una incursió a la casa de Guadalix de la Sierra per infiltrar-se a 'GH DÚO'.