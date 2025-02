Un guionista de 'Caiga quien caiga' trenca el seu silenci després de la cancel·lació

La despedida de 'Caiga quien caiga' ja és una realitat. El passat diumenge 19 de gener, el canal estrenava una nova etapa del mític programa satíric d'actualitat. Santi Millán, Lorena Castell i Pablo González Batista han estat els presentadors d'aquesta nova etapa de 'Caiga quien Caiga', però ja té data per a la sevadespedida definitiva.

Recordem que, al llarg de aquestes cinc setmanes, les audiències de 'Caiga quien Caiga'no han estat bones. L'espai s'ha mogut al voltant del 8% de quota de pantalla, superant el milió d'espectadors en tan sols dues entregues. De fet, el passat 9 de febrer, va caure a mínim amb un pobre 6,7% de share.

D'aquesta manera, després de les males audiències, Telecinco ha decidit posar fi a 'Caiga quien Caiga', que s'acomiadarà el pròxim diumenge 2 de març, després de tan sols set entregues. Ho fa per deixar espai a 'Supervivientes' a la nit de diumenge, ja que 'Conexión Honduras' arribarà una setmana després. 'Caiga quien Caiga', per tant, es queda sense espai a la graella de Telecinco i desapareixerà definitivament de les pantalles.

| Mediaset

Va ser el mateix grup de Mediaset qui va anunciar a la cobertura de 'Supervivientes 2025' que deixaria fora el programa satíric d'actualitat. La majoria de l'equip es va assabentar de la retirada del programa per la premsa, cosa que no ha agradat gens. Pel que sembla, la productora no n'estava al corrent.

Un guionista ha denunciat a LinkedIn el seu malestar en assabentar-se del seu futur a través dels mitjans: "Un clàssic per als que treballem en televisió: assabentar-te que et quedes a l'atur en entrar en un portal d'informació televisiva, en aquest cas Vertele. Almenys acabarem amb la sensació d'haver fet una bona feina. Dit això, aquí hi ha un guionista amb molts anys de feina al damunt que busca feina. Una abraçada a tots", ha publicat Álvaro Velasco Devesa. Després de la repercussió de les seves paraules, el guionista sembla haver optat per eliminar el missatge, ja que en aquests moments ja no és visible.

Amb les dades recollides setmana rere setmana, el format de 'Caiga quien caiga' no ha pogut fer front a 'Lo de Évole' a laSexta, 'Renacer' a Antena 3 o 'La Película de la Semana' a La 1.