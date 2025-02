Telecinco cancel·la 'Caiga quien caiga' després de tan sols set entregues els diumenges

Males notícies per als seguidors de 'Caiga quien Caiga' després de tan sols un mes en emissió. El passat diumenge 19 de gener, el canal estrenava una nova etapa del mític programa satíric d'actualitat. Santi Millán, Lorena Castell i Pablo González Batista han estat els presentadors d'aquesta nova etapa de 'Caiga quien Caiga', que ja té data per al seu comiat definitiu.

'Caiga quien Caiga' ha ofert cada setmana un butlletí de notícies únic que repassa l'actualitat social, política, esportiva i cultural. Tot amb un enfocament humorístic i desenfadat, un llenguatge àgil i perspicaç. A més, ha comptat amb un nou renovat equip de reporters format per Carles Tamayo, Paula Púa, Dani Fez, Violeta Muñoz, Ana Francisco, Luis Fabra, Irene Junquera, Alba Moreno i Andy K. A més, també ha comptat com a reporters convidats, com Sara Carbonero o Pablo Carbonell, que va acabar fitxant definitivament per 'Caiga quien Caiga'.

Recordem que, al llarg d'aquestes cinc setmanes, les audiències de 'Caiga quien Caiga' no han estat bones. L'espai s'ha mogut al voltant del 8% de quota de pantalla, superant el milió d'espectadors en tan sols dues entregues. De fet, el passat 9 de febrer, va caure a mínim amb un pobre 6,7% de share.

| Mediaset

D'aquesta manera, després de les males audiències, Telecinco ha decidit posar fi a 'Caiga quien Caiga', que s'acomiadarà el pròxim diumenge 2 de març, després de tan sols set entregues. Ho fa per deixar espai a 'Supervivientes' a la nit de diumenge, ja que 'Conexión Honduras' arribarà una setmana després. 'Caiga quien Caiga', per tant, es queda sense espai a la graella de Telecinco i desapareixerà definitivament de les pantalles.

Cal destacar que, l'any passat, 'Supervivientes: Conexión Honduras' es va moure al voltant del 15% de share en la seva franja completa. Es tracta d'un resultat molt per sobre del que ha aconseguit 'Caiga quien Caiga' en les seves primeres setmanes en emissió. I és que el format no ha pogut fer front a 'Lo de Évole' a laSexta, 'Renacer' a Antena 3 o 'La Película de la Semana' a La 1.