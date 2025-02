Sara Carbonero dona la sorpresa en el seu debut com a reportera de 'Caiga Quien Caiga'

Sara Carbonero ha tornat a Telecinco una dècada després de deixar la secció d'esports dels Informatius, quan el 2015 va sol·licitar una excedència. El seu retorn ha estat de la mà de 'Caiga Quien Caiga', aquest diumenge 16 de febrer, debutant com a reportera. Ha estat una col·laboració puntual, que ha deixat grans moments per als espectadors.

Sara Carbonero ja havia mostrat el seu interès per participar en el programa setmanes abans. Durant una trobada amb el reporter Luis Fabra, va expressar el seu entusiasme pel retorn de 'Caiga quien Caiga' i va deixar clar que li agradaria sumar-se a l'equip: "Estic molt contenta. Si us falta una col·laboradora, doncs jo què sé..." va comentar en aquell moment.

D'aquesta manera, aquest diumenge 16 de febrer, Sara Carbonero es va presentar davant les càmeres vestida amb l'icònic vestit negre del format per realitzar un reportatge sobre Manuel Carrasco. "És el meu primer reportatge per a 'Caiga Quien Caiga' i potser també sigui l'últim, però no m'importa perquè estaré amb l'artista que més entrades ven", va anunciar.

| Mediaset

El moment més especial va arribar quan Manuel Carrasco va aparèixer i, en veure Sara Carbonero, va celebrar la seva presència amb un efusiu "Què guai!", abans de fondre's en una abraçada amb ella.

La complicitat entre tots dos es va fer evident quan la periodista va bromejar amb l'ambient romàntic de la setmana: "Ha estat la setmana de l'amor, Sant Valentí, sant calentí", va dir provocant les rialles del cantant, que no va dubtar a seguir-li el joc. Quan li va preguntar quina cançó triaria per a l'ocasió, Manuel Carrasco va respondre amb humor: "'Amor planetari' té el seu puntet picantó, no recordo la lletra, encara que estigui molt calenta".

Les rialles van continuar amb confessions espontànies: "Mira estic suant", va dir l'artista, al que Sara Carbonero va respondre: "i jo com un tomàquet". L'entrevista es va tancar amb un peculiar toc d'humor, en què el cantant va donar la seva opinió sobre el decret 87/2025 per fixar el salari mínim interprofessional i va recordar com d'"enamoradís" havia estat en el passat.

En audiències, 'Caiga quien Caiga' va pujar 1,5 punts després de la seva caiguda de la setmana passada a Telecinco, encara que va seguir fluix amb un 8,2% i va congregar 969.000 televidents. L'espai va pujar al 9,3% entre els espectadors de 25 a 44 anys.