Ningú esperava les paraules de Núria Roca sobre el seu vot a les eleccions

A diferència d'altres rostres coneguts de la televisió que s'han posicionat públicament en l'espectre polític, Nuria Roca sempre ha optat per una línia més discreta. Així ho ha deixat clar en el seu pas per El podcast de "Ac2ality", on va parlar sense embuts per defensar el seu dret a no parlar de a qui vota.

Davant la pregunta directa sobre la seva opció en les últimes eleccions, Nuria Roca va preferir no entrar en detalls. "No et respondré perquè hi ha molta gent que es sorprendria. Hi ha gent que en l'esfera pública i en l'esfera privada han de quedar en la intimitat, fins i tot de la parella", sentenciava la presentadora.

Aquesta ferma decisió de mantenir la confidencialitat no significa, però, que no tingui opinions clares. Nuria Roca va reconèixer haver optat en ocasions pel vot en blanc: "Hi ha vegades que he votat en blanc perquè no m'ha agradat el que he vist i ha estat la meva petita forma de protestar. Crec que hi ha coses que pertanyen a l'àmbit privat i hi ha de certs temes que no parlaré mai".

| tveo.cat, Atresmedia

Un dels moments més reveladors de l'entrevista va arribar quan els conductors del programa van assumir que compartia orientació política amb el seu marit, l'escriptor i tertulià Juan del Val. La resposta de Nuria Roca va ser clara: "No. És més, hi ha vegades que no sé ni el que ha votat Juan, i Juan no sap el que he votat jo".

Aquesta revelació ha sorprès especialment si es té en compte que Juan del Val s'expressa amb molta més llibertat en assumptes polítics. Les seves intervencions setmanals, sobretot a 'El Hormiguero', on critica obertament a Pedro Sánchez i al Govern actual, han contribuït a que el públic percebi amb molta claredat la seva postura.

Recordem que fa unes setmanes, en el mateix podcast, Sonsoles Ónega va revelar que sempre vota en blanc: "M'encantaria que existís un polític flautista de Hamelín que tots seguíssim per convicció. Perquè creiem que canviarà les coses, perquè és honrat, intel·ligent, format, culte, amb sensibilitat..."

"A Espanya, per tenir el meu vot, no existeix. Jo no dic que no n'hi hagi, però cap de llista i en un cartell electoral... Candidat a president del Govern o presidenta no existeix", va afegir.