Surt a la llum la inesperada vinculació del fill de Núria Roca amb 'Supervivientes'

La televisió corre per les venes de la família del Val Roca. Mentre Nuria Roca i Juan del Val han fet carrera davant de les càmeres, el seu fill gran ha decidit començar des de l'altre costat. Als seus 22 anys, Juan del Val Roca ha començat la seva trajectòria en televisió com a part de l'equip de producció de 'Supervivientes' a Hondures.

Lluny del focus mediàtic que sempre ha envoltat els seus pares, Juan del Val Roca ha optat per forjar-se un camí més discret, però no menys ambiciós. Format en Publicitat i Màrqueting, el seu nom va començar a sonar el 2024, quan va aparèixer en alguns photocalls després de la seva participació a 'Generación T', l'espai taurí presentat per Bere Lobatón. No obstant això, la seva implicació actual a 'Supervivientes' confirma que el seu interès per la televisió va més enllà de l'anecdòtic.

La confirmació va arribar a través de les seves xarxes socials. En una publicació recent des de Cayo Paloma, on es desenvolupa 'Supervivientes', Juan del Val Roca apareix vestit amb la indumentària de l'equip tècnic, samarreta verda i pantalons curts, mentre repassa documents al costat d'una companya. Encara que el seu rostre encara no és habitual en platós ni magazines, la seva implicació darrere les càmeres demostra una clara vocació professional.

| @juandelvalroca

Curiosament, el seu desembarcament a 'Supervivientes' no és del tot aliè a l'historial de la seva família. La seva mare, Nuria Roca, ja es va posar al capdavant de la versió del format a Antena 3 el 2003, titulada 'La isla de los famosos'. I el seu pare, Juan del Val, va estar a punt de ser un dels nàufrags del reality: "Vaig fer l'entrevista, em van explicar el programa, com seria tot i més. Els devia agradar perquè vaig anar a casa i em van trucar per fer-me una oferta econòmica", va revelar a 'El Hormiguero'.

"L'oferta no em va semblar suficient. M'havien xiulat quina era la quantitat que hauria de cobrar i me'n van donar una inferior. Per això, amb certa xuleria, els vaig dir: 'si no arribes aquí, no em tornis a trucar'. I, efectivament, no em van tornar a trucar", va bromejar l'escriptor. "Menys mal perquè hauria pogut entrar a un lloc on la meva vida, no sé si a millor o pitjor, hauria canviat força", afegia Juan del Val.