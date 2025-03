Sonsoles Ónega dona la sorpresa revelant a qui va votar en les últimes eleccions

Sonsoles Ónega ha generat debat després de sincerar-se sobre el seu vot en les passades eleccions. En una entrevista al pòdcast ac2ality, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' no va esquivar la pregunta i va respondre amb total transparència, sorprenent molts amb la seva postura. Una notícia que ha sorprès molt, però que ja s'ha escoltat en altres periodistes.

Quan li van preguntar sense embuts: "A qui vas votar en les passades eleccions?", la seva resposta va ser contundent: "En blanc. Sempre voto en blanc". Les seves paraules no només van cridar l'atenció dels entrevistadors, sinó que també van reactivar el debat sobre aquest tipus de sufragi i les seves implicacions.

L'entrevista va avançar amb una reflexió sobre com el vot en blanc afecta el repartiment d'escons. Els entrevistadors van assenyalar: "En aquestes eleccions, a qui ha anat el vot en blanc? Perquè el PP és el que ha tingut més vots". Davant d'això, Sonsoles Ónega va explicar: "Se suposa que beneficia, se suposa, a la majoria", deixant clar que aquest tipus de vot acaba afavorint les formacions amb més suport electoral.

| Podcast Ac2ality

Més enllà del tècnic, Sonsoles Ónega va compartir sense embuts una visió més personal sobre la seva decisió electoral. "M'encantaria que existís un polític flautista d'Hamelín que tots seguíssim per convicció. Perquè creiem que canviarà les coses, perquè és honrat, intel·ligent, format, culte, amb sensibilitat...", va confessar, evidenciant el seu desencant amb la política actual.

No obstant això, lluny d'endolcir la seva postura, va rematar amb una afirmació contundent sobre la manca de lideratge a Espanya: "No. No existeix. A Espanya no existeix. Per tenir el meu vot no existeix. Jo no dic que no n'hi hagi, però cap de llista i en un cartell electoral... Candidat a president del Govern o presidenta no existeix".

