Nuria Roca paralitza el seu programa amb una queixa directa a la direcció d'Atresmedia

Durant l'última emissió de 'La Roca', Nuria Roca va sorprendre l'audiència llançant una crítica inesperada a la pròpia cadena en la qual treballa. La presentadora no va dubtar a expressar el seu malestar amb la direcció de laSexta i, per tant, d'Atresmedia. Nuria Roca s'ha queixat pel que considera una promoció insuficient del seu programa a la resta de la graella televisiva.

Tot es va desencadenar enmig d'una conversa a la secció de 'celebritys'. Nacho García, aprofitant un comentari sobre la nova cançó de Leire Martínez i el possible retorn d'Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, va fer una menció promocional a 'Cuerpos Especiales'. Es tracta d'un programa d'Europa FM en el qual el col·laborador de 'La Roca' també participa.

"Leire per cert que estrena cançó divendres i estarà a 'Cuerpos especials' de dilluns a divendres de 7h a 11h del matí a Europa FM", va deixar anar Nacho García en directe a 'La Roca'. No obstant això, aquesta falca publicitària no va passar desapercebuda per a Nuria Roca, que va decidir respondre amb un to clarament irònic: "Aquí la falqueta posada ehhh Nacho".

| Atresmedia

El moment va provocar les rialles del plató, però també va servir com a punt de partida perquè la presentadora verbalitzés una queixa que, pel que sembla, feia temps que li rondava pel cap. Va ser llavors quan Pilar Vidal, també present a la tertúlia, es va sumar al comentari amb una indirecta directa: "Et semblarà poca la publi que posen a la tele".

A partir d'aquí, Nuria Roca va ser més directa, deixant clar el seu malestar amb un dard a la direcció d'Atresmedia: "Escolta et posen més anuncis a tu que a nosaltres". Una frase que va deixar entreveure una queixa més relacionada amb la manera en què Atresmedia tracta el seu programa en les promocions.

En audiències, aquest diumenge 6 d'abril, 'La Roca' va seguir fluix, però va pujar mig punt fins a un 4,3% de quota i 387.000 espectadors. El programa de laSexta va començar en un horrible 2,3% per acabar en un estupend 7,5%.