Juan del Val paralitza 'La Roca' després d'una mentida sobre la seva relació amb Núria Roca

Durant l'últim programa de 'La Roca', Juan del Val no va dubtar a expressar el seu descontentament amb la premsa del cor. Com és habitual, el programa de laSexta ha repassat tota l'actualitat de la crònica social, amb el marit de Nuria Roca entre els seus tertulians. D'aquesta manera, Juan del Val no es va poder quedar callat després d'analitzar una polèmica sorgida per l'absència de Tamara Falcó en una sortida amb amics d'Íñigo Onieva.

Inicialment, Pilar Vidal va assenyalar que un dels amics presents al sopar havia estat qui va alertar la premsa, cosa que va desfermar especulacions sobre una possible crisi en la parella. No obstant això, Juan del Val va interrompre la conversa per criticar l'enfocament sensacionalista i conservador d'aquests mitjans.

"La premsa del cor hauria de reflexionar sobre com de retrògrada és", va declarar el col·laborador amb contundència a 'La Roca'. "Però fatxa, anem!", va afegir amb ironia.

| Atresmedia

Juan del Val també va qüestionar la manera com s'interpreten situacions quotidianes, com sortir a sopar amb amics. "El que no pots fer és dir que una persona es relaxa per anar a sopar amb dues amigues. Què significa 'es relaxa'?", va preguntar amb to sarcàstic a 'La Roca'.

A més, Juan Del Val va recordar un episodi personal amb la seva esposa, Nuria Roca, quan ell va assistir a una fira a Santander mentre ella gaudia d'uns dies a Menorca. "Van començar a parlar de crisi, de divorci... Estem al 1950, de debò?", va comentar mentre Nuria Roca assentia amb un somriure.

Amb aquestes paraules, Juan del Val va defensar la llibertat individual de les parelles i va criticar les interpretacions malintencionades que, segons ell, provoca la premsa del cor, generant moltes polèmiques artificials.

En audiències, aquesta setmana, 'La Roca' ha baixat encara més en audiències. El programa de Nuria Roca a laSexta, en el qual col·labora Juan del Val, ha marcat un escuet 4% de quota de pantalla, 386.000 seguidors de mitjana i 3.261.000 espectadors únics. 'La Roca', no obstant això, comença en un 1,7% de share per acabar en un 6,3%.