Ningú esperava les paraules d'Alessandro Lequio sobre Anabel Pantoja i la seva crisi

La investigació al voltant de Anabel Pantoja i David Rodríguez segueix en marxa, mentre el fisioterapeuta ha tornat a Gran Canària després d'uns dies a Còrdova per feina. A 'Vamos a ver', els col·laboradors van analitzar els últims esdeveniments del cas, oferint diferents punts de vista sobre la difícil situació que afronta la parella.

Durant el debat a 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro va compartir informació sobre la pressió mediàtica que envolta la parella: "Lògicament, estan ja una mica saturats de tanta pressió mediàtica. Però, com estava previst, David torna a Gran Canària".

A més, Sandra Aladro va explicar com David Rodríguez ha reorganitzat la seva agenda laboral després de la seva recent paternitat: "Ha estat la seva tornada a la feina després de la paternitat. Sí que ha canviat els seus hàbits, ell solia estar més dies a Còrdova atenent pacients i ara ho ha concentrat en dilluns i dimarts. 48 hores justes per retrobar-se amb el seu nadó i Anabel, com qualsevol pare que acaba de tenir un fill".

| @anabelpantoja00

Antonio Rossi va abordar l'impacte emocional que la situació està tenint en la parella, destacant la preocupació de David Rodríguez pel procés judicial. "Ha tornat molt tranquil, l'han tranquil·litzat molt els metges. S'ha preparat i assessorat per si el procés seguís i no s'arxivés", explicava el col·laborador de 'Vamos a ver'.

"Estan sobrepassats de les informacions errònies sobre l'estat de la parella, per exemple, donar a entendre que és una ruptura la tornada a la feina. Ha de reprendre la seva vida i això no implica una ruptura familiar ni amb la mare. Tot això l'està aclaparant, al marge del drama que tenen", afegia Antonio Rossi.

Cristina Tárrega va voler empatitzar amb la situació de David Rodríguez, subratllant la pressió mediàtica a la qual s'enfronta. "Em poso a la pell d'un noi que fins a conèixer Anabel Pantoja era anònim, que travessa una situació complicada amb el seu nadó i un halo mediàtic tremendo. Ha demostrat que estima Anabel, totes aquestes especulacions causen molta mella", deia.

Tanmateix, Kike Calleja va matisar que moltes d'aquestes especulacions provenen de l'entorn d'Anabel Pantoja: "Són especulacions que vénen de l'entorn d'ella. Sí que s'han viscut situacions complicades i baralles. Jo em plantaria i diria que tot el que es parla és mentida. Ho repetiria fins a la sacietat. S'estan intentant callar moltes coses que han ocorregut".

Antonio Rossi també va insistir que la parella afronta un problema de gran magnitud: "Té un problema grandíssim que mina qualsevol parella. Això no implica una ruptura, evidentment. Hi ha coses que han ocorregut en els pitjors moments de la seva filla ingressada. Hi ha hagut friccions perquè han estat moments molt complicats, però també hi ha una campanya per desprestigiar David i salvar Anabel per molta gent que l'envolta a ella, faltant a la veritat i desinformant".

| Mediaset

Finalment, Alessandro Lequio no va dubtar a expressar la seva indignació sobre el cas i la pressió sobre David Rodríguez: "Un noi de 26 anys està en la situació de deixar-ho tot i iniciar una nova vida, amb una casa ja muntada i una feina assegurada. Em sembla d'una crueltat extrema tot el que està passant. Els accidents domèstics són el pa nostre de cada dia i que un pare com David hagi d'aguantar la possibilitat d'una pena de presó i multa".

Alessandro Lequio també va deixar clara la seva opinió sobre el futur de la parella. "Fa uns dies deia que quan una parella pateix un impacte tan fort o surt molt unida o surt trencada, sol ser així. Jo crec que si David, en les pròximes setmanes, no s'instal·la definitivament amb la seva família, la relació camina inexorablement cap a la dissolució", concloïa.