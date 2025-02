'Tu Cara Me Suena' confirma una jove estrella com la seva tercera concursant

Antena 3 continua ampliant la llista de concursants de 'Tu Cara Me Suena'. El talent show d'imitacions, que començarà les seves gravacions el pròxim mes de març, ja té confirmats els seus tres primers participants. Amb Manel Fuentes al capdavant, 'Tu Cara Me Suena' tornarà molt aviat a la nit de divendres, una vegada finalitzin les emissions de 'El Desafío'.

D'aquesta manera, la primera confirmada va ser la cantant Ana Guerra, que suma una nova experiència televisiva després de 'El Desafío' i 'Baila como puedas'. També ha estat confirmat Bertín Osborne, que salta per sorpresa a Antena 3 com a concursant estrella de 'Tu Cara Me Suena'. No obstant això, el tercer nom no és tan conegut pel públic, ja que es tracta de la influencer Yenesi.

Yenesi és una figura reconeguda entre el públic juvenil gràcies a la seva presència en l'àmbit digital. El seu talent com a artista drag li ha permès guanyar-se un ampli reconeixement a les xarxes socials com Instagram i TikTok, on acumula milers de seguidors. El seu gran humor i la seva capacitat per al cant, interpretació i imitació l'han convertit en una de les artistes més versàtils del seu entorn.

| Atresmedia

No obstant això, la seva relació amb Atresmedia no és nova. Yenesi forma part de 'Mariliendre', una sèrie musical creada per Javier Ferreiro i produïda per Los Javis. La protagonista, Meri Román, era una reina de la nit gai madrilenya, però d'això ja han passat 10 anys.

Recordem que també hi haurà canvis a la taula del jurat. Després de fitxar per Telecinco per presentar 'Babylon Show', Carlos Latre no podrà formar part del talent show després d'onze edicions com a jurat fix. Per tant, 'Tu Cara Me Suena' incorporarà un nou nom per completar el jurat format per Àngel Llàcer, Chenoa i Lolita Flores.

Cal destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser l'entrega més vista de la temporada, que va mitjanar un 19,7% i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre els joves.