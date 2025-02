Alessandro Lequio sentencia Anabel Pantoja després del que ha passat en plena polèmica

La polèmica al voltant d'Anabel Pantoja segueix creixent a mesura que avança la investigació per presumpte maltractament infantil en la qual ella i la seva parella estan involucrats. Durant l'última emissió de 'Vamos a ver', el programa va abordar les recents declaracions de la influencer als mitjans. Alessandro Lequio, per la seva banda, no va dubtar a manifestar el seu descontentament amb l'actitud d'Anabel Pantoja.

Els pares de la petita Alma han decidit separar les seves defenses amb l'objectiu de protegir la custòdia total del nadó en cas d'un desenllaç advers en el procés judicial. Mentrestant, Anabel Pantoja va expressar la seva incomoditat davant la presència dels mitjans a l'entrada de casa seva. "Us agraeixo que estigueu aquí de debò, però jo he de fer vida. Jo no us he perjudicat en la vostra feina, no em perjudiquéssiu en la meva vida", va afirmar amb evident molèstia.

La col·laboradora va insistir en el seu desig de normalitat: "Donar-vos les gràcies per estar aquí personalment però ja està. Vaig a fer la meva vida si no us importa. La meva vida continua. Vull sortir amb la petita, que es calma amb els passejos", va afegir. Amb llàgrimes als ulls, va reiterar la seva intenció de continuar amb el seu dia a dia: "Estic intentant fer vida. Fa uns dies que estic aturada, però ara vull fer vida, vull estar al meu poble i fer la meva vida normal, si no us importa".

| Mediaset

No obstant això, aquestes paraules no van convèncer Alessandro Lequio, que va mostrar el seu desacord amb l'actitud d'Anabel Pantoja. Quan Adriana Dorronsoro va intentar defensar-la, el col·laborador de 'Vamos a ver' va interrompre de manera taxativa. "Ho sento, Adriana, no, jo no agraeixo res. És més, estic molest amb l'actitud d'Anabel".

Alessandro Lequio va argumentar la seva postura recordant l'exposició mediàtica que Anabel Pantoja ha fomentat en la seva vida. "T'explico, aquesta senyora va convertir el seu dia a dia en focus d'atracció i ara no pot tancar la persiana", va sentenciar. A més, com en altres ocasions la col·laboradora ha compartit detalls de la seva intimitat sense embuts: "Fa tres setmanes parlàvem de la naturalitat amb què comentava els seus problemes amb les hemorroides. Doncs amb aquesta naturalitat ha d'entendre que nosaltres parlem de tot això".

"Estàs sent zero empàtic. Posa't a pensar en tot el que li ha passat a Anabel en aquest temps. Suficient que agafa i els contesta", li va retreure Alejandra Rubio. A més, va insistir en la difícil situació personal que travessa la protagonista: "Ha viscut una desgràcia i l'últim que hem de fer és qüestionar la cara que té. Igual no sabíem quina cara tindríem els altres".

| Mediaset

Davant d'això, Alessandro Lequio va intentar justificar-se: "Jo crec que he estat dels més empàtics". No obstant això, Alexia Rivas va intervenir per recordar el veritablement rellevant en aquesta controvèrsia. "En el que hem de pensar és en la nena perquè no ens oblidem que aquí l'única víctima, en el cas que n'hi hagués, és la nena. Ara mateix importa la nena, més que els pares", va expressar amb contundència.

Alexia Rivas també va criticar la manera en què Anabel Pantoja ha gestionat la situació mediàtica. "A mi em sembla desafortunat el comunicat perquè està ple d'incongruències i de coses que no són certes. En aquest cas, és millor callar per tu mateixa perquè no et perjudiqui", va concloure.