Ningú esperava les paraules de Borjamina després de la cancel·lació de 'Reacció en cadena'

Era la notícia que va saltar ahir a primera hora de la tarda. Mediaset decidia cancel·lar 'Reacció en cadena'acomiadant-se així de la graella de Telecinco. La decisió arriba després d'una etapa de males audiències i una dura competència en la franja contra 'Pasapalabra'. Malgrat les renovacions recents, que incloïen nous jocs i canvis en el decorat, el programa no ha aconseguit recuperar l'impuls que va tenir en els seus inicis.

Recordem que 'Reacció en Cadena' va arribar a conquerir un ampli públic durant l'etapa dels Mozos de Arousa, protagonistes de la seva època daurada. No obstant això, en els últims mesos, el format ha anat perdent tracció, enfrontant-se cada tarda a 'Pasapalabra'. La diferència de xifres és contundent: aquest mateix dimarts, el concurs de Antena 3 va assolir un 21% de quota, mentre que Reacció en cadena amb prou feines va aconseguir un 9,1%.

No obstant això, segons ha publicat en exclusiva Informalia, Telecinco no es quedarà sense concurs diari. Molt aviat, Mediaset llançarà un nou concurs que ocuparà el mateix horari, estarà produït per Bulldog i podria estar també conduït per Ion Aramendi. Es tracta de l'adaptació de 'Tout le monde', un format internacional que porta des del 2006 triomfant a la televisió francesa. D'aquesta manera, la idea de Telecinco és estrenar aquest nou concurs a l'estiu, una època habitual per provar nous formats.

| Mediaset

Aquesta notícia, que com diem va saltar ahir, ha consternat els que un dia van ser els responsables de tan bones audiències i èxit del programa, els Mozos de Arousa. Principalment a Borjamina, qui s'ha pronunciat a través de les seves xarxes socials.

"Jooo. Em consola que almenys a l'equip li ha sortit un altre format i que, tal com està la tele, aguantar 2 anys i mig és tot un èxit", va escriure Borjamina. "I bé, també es pot revocar la decisió mentre quedin programes per emetre", assenyala.

Però no s'ha quedat aquí, ja que un usuari li ha preguntat si estaria disposat a acudir al comiat de 'Reacció en cadena'. Al que ell ha respost: "Tant de bo acomiadin el programa com es mereix, encara que sigui sense mi". Recordem que la sortida dels Mozos de Arousa amb Mediaset no va ser del tot amistosa i es van enfrontar a diverses polèmiques.