Telecinco anuncia canvis a 'Reacció en Cadena' amb tres nous jocs

'Reacció en cadena' es renova aquest dijous 8 de maig a les 20:00h a Telecinco per intentar millorar les seves audiències. Es tracta d'una evolució en el format que manté intacta la seva essència basada en les cadenes de paraules i els més de 150.000 euros diaris en joc. No obstant això, introdueix importants novetats tant en la mecànica com en el seu aspecte visual.

El concurs, produït per Mediaset Espanya juntament amb Bulldog TV, suma a la seva estructura tres nous jocs que posaran a prova els equips participants. S'estrenaran noves proves com "De tres en tres", en què han de completar trios de paraules; i "Totes a una", centrat en descobrir sis termes vinculats a una "Superparaula". Així com "L'esglaó mòbil", que obliga els concursants a completar una cadena amb un esglaó que canvia de posició.

Les noves incorporacions conviuran amb les proves més conegudes de 'Reacció en Cadena', com "Complicitat guanyadora", "L'última cadena" i "L'última paraula". Aquestes continuaran marcant el ritme dels moments més emocionants. No obstant això, l'arribada de noves proves intentarà atreure nous públics per millorar les seves audiències, que ara ronden un pobre 8% de share.

| Mediaset

Amb una imatge renovada que inclou nous colors escenogràfics associats a cada fase i un tractament diferent de la il·luminació, 'Reacció en Cadena' fa un pas endavant just quan està a punt de complir dos anys i mig d'emissió. En aquest nou cicle, el trio "Família de profes" assumeix el repte de defensar el seu títol de campions després d'imposar-se a "Els Matemàtics", que es van acomiadar amb un acumulat de 171.723 euros.

Des de la seva estrena com adaptació espanyola del format internacional 'Chain Reaction', creat el 1980 per a la NBC i distribuït per Sony Pictures Television, 'Reacció en cadena' ha repartit més de 3 milions d'euros. Al llarg d'aquests dos anys i mig hi ha hagut més de 600 equips que han resolt més de 2.000 cadenes i 40.000 associacions. De fet, només a "Complicitat guanyadora", els participants han jugat amb més de 12.000 paraules.