Ningú esperava la reaparició de Bruno Vila (Mozos de Arousa) a 'Reacció en cadena'

Fa una setmana i mitja, Borjamina comunicava en nom de Raúl Santamaría i Bruno Vila la millor notícia després de la seva sortida de 'Reacción en Cadena'. I és que els Mozos de Arousa ja han rebut el premi que van guanyar al programa després de la seva final el passat 25 de novembre.

Tres mesos després de la seva victòria, i amb la finalització del seu contracte amb Mediaset, la cadena ha procedit a realitzar el pagament corresponent. Un premi que arriba després d'una complicada sortida dels Mozos de Arousa de Telecinco.

Recordem que en els últims moments de la seva relació amb Mediaset van sorgir importants tensions. Principalment a causa d'una suposada proposta per presentar les Campanades de Cap d'Any que no es va concretar. Els concursants van expressar el seu malestar amb la cadena, acusant-la de no ser del tot transparent. Bé, doncs aquest dilluns Ion Aramendi s'ha recordat dels tres concursants.

| Mediaset

Tot succeïa a la prova "El centre de la cadena", on els concursants han d'endevinar una paraula que en aquest cas era "Bruno". Per a això, comptaven amb dos baules o pistes, "Mars" i "Encanto". I la líder del grup "Madres del AMPA" va encertar pronunciant la paraula "Bruno" pel cantant Bruno Mars i el protagonista de la pel·lícula 'Encanto'.

"És correcta. Bruno Mars és un cantant hawaià", assegurava Ion Aramendi. I Bruno com dèieu és un dels protagonistes de la pel·lícula d'animació, 'Encanto' aquell del qual ningú pot parlar", afegia el presentador en la seva explicació a l'endevinar la pregunta.

Va ser en aquest moment quan Ion Aramendi es va recordar de Bruno Vila, amb el qual ha compartit molts records inoblidables: "I nosaltres home, evidentment, surt aquest nom enviem un petó molt fort a aquesta persona". "Bruno, el nostre Brunito dels Mozos de Arousa. Inoblidable ell, impossible no recordar-se. Un petó per a ells i un petó per a Bruno especialment per a ell i pels seus missatges", afegia el presentador.