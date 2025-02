Nadie esperaba la disculpa de Juan del Val tras unos mensajes en 'El Hormiguero'

El programa de 'El Hormiguero' no solo es un formato de entrevistas. En los últimos años, ha implementado nuevas secciones como la tertulia, que llegó para quedarse. En ella, varios colaboradores debaten sobre los temas de actualidad. Dentro de esta parte, Juan del Val ya se ha hecho con su momento estrella conocido como 'El polémico Juan del Val'. Nada más y nada menos que criticar desde el humor comportamientos o situaciones que no le agradan.

Pero ayer jueves, 27 de febrero, lejos de brillar con su polémico, Nuria Roca le quitó el protagonismo. La presentadora pidió unos segundos para protagonizar la sección y criticar la última publicación de su marido, Juan del Val, en Instagram. Y es que, a través de un particular post, el escritor anunció que iba a dejar Instagram durante unos meses.

Antes de empezar la tertulia, expresó su polémico: "Esa gente que dice que se va de Instagram un rato, ¿y? Anunciando algo que nadie le ha pedido que anuncie", refiriéndose a Juan del Val. "Se está metiendo conmigo", replicó el colaborador.

| Atresmedia

Y, como era de esperar, Pablo Motos no dudó en sacar a la luz la publicación y leerla en alto con tono jocoso. "Pobres de nosotros, que no tendremos tu maravilloso contenido", afirmó con sorna una de las hormigas del programa.

En esta publicación, el periodista explicaba que abandona Instagram porque necesita tiempo para terminar su próxima novela. Aunque lo más divertido sucedió cuando el presentador leyó con una voz hilarante que el escritor tomaba esta decisión porque necesita "vivir un poquito".

| Atresmedia, @juandelvalroca

Todo el plató de Antena 3 no dejaba de reírse y hasta Pablo Motos afirmó entre carcajadas "hay que empezar así todas las semanas". "Bochornoso", añadió una hormiga. Visiblemente avergonzado, Juan del Val intentó excusarse y el de Requena apostilló, "con qué autoridad", después de unos minutos de risas. "Yo me iba a defender, pero me parece completamente lamentable. Menuda gilipollez", reconoció el protagonista de esta historia.

"Me sentía presionado porque no estaba subiendo el polémico. Me inventé un texto absurdo. Pido disculpas por esta mierda de foto, de texto y de post y no se volverá a repetir", sentenció Juan del Val.