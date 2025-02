Nuria Roca ha de demanar perdó pel que es va arribar a dir en directe a 'La Roca'

Nuria Roca ha protagonitzat un incident que l'ha obligada a rectificar en directe a laSexta. Durant l'emissió de 'La Roca' es va tractar el rumor sobre una possible nova relació de Victoria Federica. No obstant això, la informació que es va presentar estava basada en una fotografia incorrecta, cosa que va portar Nuria Roca a demanar disculpes per l'error.

En un moment de l'emissió, Nuria Roca va reconèixer l'error i va explicar la situació: "La setmana passada col·locàvem un nòvio a Victoria Federica. I no és que no el tingui, que tampoc ho sabem, a ciència certa tampoc s'ha pronunciat ella, però sí que és veritat que nosaltres li vam posar una identitat al nòvio que no era".

Les disculpes es van produir després que, al programa, s'hagués utilitzat una foto errònia per il·lustrar la identitat del suposat nòvio de la filla de la infanta Elena. "Parlem del que podria ser el nou nòvio de Victoria Federica,