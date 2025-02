Juan del Val diu a 'La Roca' el que molts pensen sobre el cas d'Anabel Pantoja

El debat sobre la cobertura mediàtica del cas d'Anabel Pantoja ha arribat a 'La Roca', on diversos col·laboradors han analitzat la situació actual. La investigació judicial continua en curs, però sense novetats substancials, cosa que ha generat crítiques sobre el tractament informatiu de l'assumpte. De fet, un dels més durs amb l'assumpte ha estat Juan del Val.

Inicialment, Pilar Vidal va oferir la seva anàlisi sobre la repercussió del cas d'Anabel Pantoja: "Aquesta notícia ha tingut morbo des del principi. El que passa és que no podem alimentar-lo amb mentides o suposicions. El més important aquí és el fet: la investigació continua en marxa, ho diu el jutjat de San Bartolomé de Tirajana, que és on es va reenviar el cas des del TSJC".

"Hi ha dues persones sent investigades: Anabel Pantoja i David Rodríguez i fins aquí, no ha passat res de nou. Només es van sol·licitar les càmeres de seguretat del centre comercial (on van ocórrer els fets amb la petita). Aquí el que es tracta d'esclarir és que hi ha un informe forense que diu que aquesta menor presenta unes determinades lesions que no s'han produït de manera accidental. Volen esbrinar només què ha passat i estan això, ni més ni menys", va assenyalar.

| Atresmedia

Durant el debat, Nuria Roca va subratllar la importància de respectar la presumpció d'innocència i va recordar que el procés encara està en fase d'esclariment. En aquest context, Juan del Val va aportar el seu punt de vista a 'La Roca': "Diverses parts, als fets que està dient Pilar, que són fets i incontestables. Hi ha un altre factor que és determinant: la nena està amb ells i, per tant, la jutgessa no haurà vist cap risc. Si no, evidentment, s'haurien pres mesures. Aquest és el fet".

"A partir d'aquí, comença la gestió per part d'ells, per un costat. Després, estem els mitjans de comunicació, que tenim una responsabilitat grandíssima en engreixar aquesta bola amb coses que són algunes amb una mica de veritat, altres suposicions i altres són rumors. Ara diuen que no es parlen, que es porten malament…", va raonar Juan del Val.

En la mateixa línia, Pilar Vidal va donar suport a la reflexió de Juan Del Val sobre la sobredimensió mediàtica de l'assumpte: "Ells segueixen igual, no ha canviat. El que passa és que hi ha tants minuts per omplir, tantes pàgines per cobrir i tantes notícies per fer, que, al final, aquest tema no dona per a més. Cal esperar a la justícia, que és lenta", va comentar, assegurant a més que "tot el que està sortint és mentida".

Finalment, Nuria Roca va al·ludir a les informacions que apuntaven a un mal vincle entre la mare d'Anabel Pantoja i el seu gendre. "Però, què més dona? Què té a veure amb la investigació?", va qüestionar Juan del Val. Per la seva banda, Pilar Vidal va desmentir els rumors de separació: "La major mentida d'aquest cas és que ells se n'anaven a separar i que ell se n'anava a Còrdova, cosa que no és certa".