El pare de David Broncano diu el menys pensat del seu propi fill a 'La Revuelta'

Anna Castillova visitar aquest dimarts 'La Revuelta' amb motiu del seu nou projecte. L'actriu va anar a presentar 'Su Majestad', la nova sèrie que protagonitza i que arriba a Amazon Prime Video el pròxim 27 de febrer. I, com és d'esperar, David Broncano va llançar les seves indiscretes preguntes plenes d'humor.

En aquest cas, li va preguntar si alguna vegada s'havia embolicat amb un cosí, una pràctica habitual en la reialesa. "T'has embolicat alguna vegada amb un cosí?", va preguntar. Mentre Anna Castillo pensava en com contestar després de respondre que no, al presentador li va venir al cap una confessió. "Aquesta pregunta m'agrada molt fer-la. I és que avui han vingut els meus pares i m'he assabentat d'una cosa raríssima".

Després de preguntar al seu pare, el conductor de 'La Revuelta' va revelar el secret: "M'he assabentat avui que els meus avis eren cosins!". "Això és cert no, papa? Sí o sí", va insistir l'humorista, abans de cedir-li la paraula al seu progenitor.

| RTVE

"No sé com ha sortit, però ha sortit que els meus avis paterns eren cosins sí... I un dels meus cosins no s'ho creia. Com que era una cosa impossible", va confessar el pare del presentador, que va aturar l'entrevista amb l'actriu per explicar una curiositat familiar.

Va continuar explicant la raó d'aquesta curiositat: "Vivien en pobles molt petits d'Extremadura, i en aquells temps, sense cotxes i sense tinder... és el que hi havia", va comentar entre rialles que no va dubtar a fer broma com el seu fill.

"No obstant això el teu pare... estava bé era normal no?", va afegir David Broncano amb ironia. "Aparentment sí", va respondre el familiar del presentador, una mica incòmode, abans de deixar pas a l'entrevista de l'actriu. "M'alegro que no anés a més", va concloure l'humorista entre rialles.

El programa d'ahir de 'La Revuelta' de David Broncano va ocupar un segon lloc a La 1 amb un 14,1% i 1.867.000 seguidors: puja al 25,6% en el públic entre 25 i 44 anys. D'aquesta manera, en l'access prime time, 'El Hormiguero' va liderar el dimarts amb un estupend 15,7% i 2.067.000 espectadors.