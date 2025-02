Aitana no esperava la pregunta de David Broncano sobre els seus nuvis a 'La Revuelta'

Aitana va visitar aquest dimecres 19 de febrer el plató de 'La Revuelta' per presentar el seu nou documental a Netflix, "Metamorfosis". L'artista va abordar diferents temes personals, des de la seva experiència amb la hipocondria i la depressió fins als rumors constants sobre la seva vida sentimental. De fet, David Broncano va fer una pregunta que molts han qualificat com a trampa de 'La Revuelta'.

Entre rialles, Aitana va comentar com els mitjans han arribat a relacionar-la amb diverses persones al mateix temps: "Fins fa poc, als ulls del públic tenia tres nòvios, però vaja tres. Eren una passada", va expressar, deixant clar que moltes vegades ni tan sols coneix a qui li atribueixen com a parella.

Sobre les notícies de la premsa del cor, Aitana va explicar: "Hi ha vegades que diu coses reals, però hi ha moltes altres que no. Llavors, em fa vergonya per ells. És que a molts no els conec". A més, la cantant va explicar que en alguna ocasió un d'aquests falsos romanços va ser utilitzat com a excusa per intentar acostar-se a ella: "Però no ha passat res més. Ha estat per la broma".

| RTVE

David Broncano també li va preguntar si sol tenir contacte amb futbolistes, ja que el seu nom ha estat vinculat amb jugadors com Vinicius o Jude Bellingham. Aitana va negar estar envoltada d'esportistes i, davant la insistència de David Broncano, va aclarir la seva relació amb Vinicius, generant una reacció entre el públic de 'La Revuelta'.

"No, no vull més nòvios", va respondre amb fermesa, descartant qualsevol tipus de romanç amb el jugador del Real Madrid. Va explicar que el va conèixer a Eivissa durant unes vacances amb amigues: "És molt simpàtic i és molt amic d'amics meus. Ens hem trobat amb més gent, però només va ser una vegada, o sigui, que no el conec".

La conversa també va portar Aitana a parlar sobre els seus sentiments i com de difícil és enamorar-la: "M'ha costat que m'agradin els homes, malgrat el que diuen per aquí". A més, va revelar que la pressió dels paparazzis ha disminuït en les últimes setmanes, però que segueix mantenint molts aspectes de la seva vida en privat. "La premsa no coneix moltes coses que faig, ja que les faig d'amagat", va sentenciar.