La confessió de José Mota sobre el seu sou a la televisió que pocs esperaven

José Mota torna a la televisió pública amb un nou programa, 'José Mota No News'. Per això, ha visitat 'La Revuelta' per promocionar aquest show que s'estrena el divendres, 14 de febrer, a les 21:50 a La 1. Serà un oasi on les males notícies no tenen cabuda, només l'humor on Patricia Conde copresenta i Santiago Segura i Florentino Fernández col·laboren.

Després de parlar de la nova aposta de Televisió Espanyola i les expectatives sobre el seu primer programa, va començar el veritable show entre còmics. David Broncano va voler fer-li una pregunta de lo més personal per indagar en aquest "José Mota més personal, el de darrere del riure". L'humorista va acceptar respondre-la, però amb la condició de fer-se tres preguntes cadascun, al que el conductor de 'La Revuelta' va acceptar.

"Quants fills tens, de quines edats i quin t'agrada més?", va voler saber David Broncano i el còmic li va respondre: "17, 11 i 9. La meva dona em diu que sempre estic més amb el nen, però són la meva vida els tres i la meva dona. No es pot ser millor mare i millor companya de vida".

| RTVE

El nou presentador de La 1, va començar la guerra de preguntes. Li va preguntar al jiennenc sobre gatillazos al que va respondre que sí, ja que li "va venir al cap una petita moguda familiar". També va confessar haver-se tirat una ventositat a classe de la qual van haver d'evacuar els seus companys: "I mai vaig dir que havia estat jo", va recordar entre riures. L'humorista es va sentir identificat perquè va viure la mateixa situació.

Sense problema va respondre a les preguntes, però el problema va venir amb la tercera. José Mota li va preguntar sobre dinersnegres i David Broncano va voler tirar d'humor per sortir del pas: "A baix al camerino tinc 100 euros en bitllets. M'agrada estar preparat i tenir calderilla, no és negre, ho trec del banc".

Per la seva banda, la pregunta que més li va costar contestar a José Mota va ser en relació també als diners. El presentador li va preguntar quina cadena li pagava més, si TVE o Telecinco: "Era semblant, una mica més a Telecinco. Però cada lloc té la seva cosa", va subratllar. Davant tal pluja de preguntes còmiques, David Broncano va acabar penedint-se: "Per què m'he ficat jo en això podent-te entrevistar tranquil·lament? No tenia cap necessitat", va bromejar.