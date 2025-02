Adéu a 'La Revuelta' de David Broncano: per què no s'emet aquesta nit a La 1?

Males notícies per als seguidors de 'La Revuelta', que es queden sense programa aquest dimecres 26 de febrer. L'espai de David Broncano s'ha emès pràcticament ininterrompudament a la graella de La 1. No obstant això, ara, el canal ha decidit prendre una decisió diferent de la que havia pres durant els últims mesos.

Cal destacar que, aquest dimecres 26 de febrer, La 1 emetrà en prime time el partit de la Copa del Rei de futbol entre Real Sociedad i Real Madrid CF. Fins ara, com ha passat aquest mateix dimarts, el canal emetia després del futbol 'La Revuelta'. No obstant això, en aquesta ocasió, La 1 ha decidit prioritzar l'emissió de la sèrie 'Asuntos Internos', que tan sols porta dues setmanes en emissió la nit de dimecres.

Aquesta serà la primera vegada que 'La Revuelta' deixi d'emetre's a causa d'una decisió de programació. Fins ara, l'única ocasió en què no s'havia emès va ser a causa de la DANA,quan RTVE va reorganitzar la seva graella per donar pas a les cobertures informatives especials.

| RTVE

Recordem que, aquest dimarts 25 de febrer, 'La Revuelta' va liderar la seva franja d'emissió amb la visita de Leanna García i Ratones Paranoicos. El programa de David Broncano va aconseguir una mitjana de 1.170.000 espectadors, 14,9% de quota de pantalla i 4 milions de contactes únics. Va ser el seu tercer millor registre d'entre les vuit emissions que s'han situat després del futbol.

Així és el tercer capítol de 'Asuntos Internos'

Les sospites de Clara sobre Urbieta són percebudes com a falta de companyonia i fan que es quedi aïllada a la comissaria. Només compta amb el suport de Romero, que encara confia en la novata. Conscient que Clara pot acabar amb el seu negoci, Rufo obliga Urbieta a desfer-se d'ella. En una batuda, quan Urbieta la té a tir, es produeix un gir inesperat.

Per la seva banda, Ana va a demanar disculpes a Berta i oferir-li de nou la feina, però Pepe li ho prohibeix per pur orgull. Sense feina cap dels dos, Berta acudeix a Rufo i li demana que, almenys, li permeti a Pepe treballar el taxi. A Ana li costa creure que Gema sigui drogaddicta i que li robés joies. Per això culpa Berta del robatori i Mario, el nuvi de la seva filla, del consum de drogues. Berta decideix obrir-li els ulls a la seva antiga cap.