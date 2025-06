Comunicat de María Patiño davant el futur incert de 'La Família de la Tele'

La situació de 'La Família de la Tele' continua envoltada d'incertesa. Després de la seva retirada temporal de la graella de La 1 per qüestions informatives, el programa té previst tornar aquest dilluns 16 de juny. No obstant això, TVE estaria valorant seriosament posar fi al format, tot just un mes després de la seva estrena.

Tot i aquests rumors, des de TVE no s'ha emès cap comunicat oficial. La manca de confirmació ha fet que diversos membres de l'equip comparteixin el seu desconcert. Molts han assegurat que no han estat informats de manera directa sobre cap canvi en el futur de 'La Família de la Tele'.

Una de les primeres a pronunciar-se ha estat Inés Hernand, presentadora de 'La Família de la Tele' juntament amb María Patiño i Aitor Albizua. "No tinc cap informació oficial que vingui d'un canal que sigui vinculant a nivell contractual, per tant una segueix anant al seu lloc de treball, fins que m'assabenti d'una altra cosa contrària. Evidentment, jo també estic llegint notícies que han aparegut online, però a mi no se m'ha comunicat res oficial. Així que això puc dir. En qualsevol cas, agraïda sempre amb les oportunitats", ha explicat.

| RTVE

A aquesta reacció s'ha afegit ara la de María Patiño, que fins ara s'havia mantingut en silenci. A través dels seus stories a Instagram, la periodista ha compartit una reflexió en què no esmenta directament la possible cancel·lació de l'espai.

Tanmateix, sí reivindica la trajectòria del projecte i l'esforç de tot l'equip: "Hi vaig apostar i no vaig perdre. No és un acte de vanitat, és una vegada més una reflexió real. Davant d'un bloqueig informatiu i amb el suport fonamental dels productors i la professionalitat de l'equip trenquem barreres inimaginables a través de mitjans no tradicionals".

En el seu missatge, María Patiño també ha volgut subratllar l'impacte i recorregut del format, més enllà de la seva emissió a TVE. "Arribar a Netflix, conquerir YouTube, tenir el suport de TEN i aconseguir l'oportunitat de RTVE. Tu decideixes el meu destí com a espectador, però no mines les meves ganes de tornar a entrar al teu saló", conclou.