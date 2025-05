Comunicat en directe de RTVE davant les males audiències de 'La Família de la Tele'

L'emissió d'aquest dimecres de 'La Familia de la Tele' es va convertir en un autèntic terratrèmol televisiu. El que va començar com una entrega més, aviat es va transformar en una mena de confessionari col·lectiu. Les crítiques internes de companys de RTVE i les dades d'audiència, cada cop més baixes, van portar l'equip a abordar en directe la delicada situació de l'espai.

Enmig d'aquest clima enrarit, Belén Esteban va llançar una declaració que va sacsejar encara més el plató: va expressar la seva intenció d'abandonar voluntàriament 'La Familia de la Tele'. Davant d'ella, Kiko Matamoros no va dubtar a respondre amb duresa, defensant el format i arremetent contra aquells que desitgen que sigui cancel·lat.

No obstant això, el punt d'inflexió va arribar quan David Valldeperas, director del programa, va prendre la paraula per deixar anar una bomba: dos alts càrrecs de RTVE baixarien al plató aquell mateix dia. "Aquesta tarda després del que ha passat durant la primera hora del programa dues autoritats de RTVE molt importants baixaran a aquest plató per aclarir el futur d'aquest programa", va anunciar davant la sorpresa generalitzada. Inés Hernand, atònita, només va encertar a preguntar: "Això és broma?".

| RTVE

No obstant això, els directius mai van fer acte de presència al plató de 'La Familia de la Tele' i, en el seu lloc, va ser María Patiño qui va posar veu al comunicat oficial. Les seves paraules no van deixar lloc a dubtes: el futur del programa està en l'aire.

"Després del que ha passat aquesta tarda en aquest plató s'ha convocat una reunió d'urgència dels directius de RTVE i responsables del programa per acordar diferents mesures que afectaran dràsticament el programa. La reunió s'està produint en aquest moment i ens avancen que les mesures seran comunicades a la productora demà al matí. Això és el que ens han comunicat. Això ve de les altes instàncies de TVE i demà tindrem més informació", va llegir María Patiño abans d'acomiadar l'espai.

Recordem que, aquest dimarts 13 de maig, el primer bloc de 'La Familia de la Tele' va perdre un punt de quota fins a un 6,7% i 559.000 espectadors, sent la cinquena opció. Respecte al segon bloc de 'La Familia de la Tele', de 19:08h a 20:03h, les audiències van continuar sent preocupants, encara que va pujar quatre dècimes a un 6,1% i només 450.000 televidents.