Miguel Lago es planta contra Sonsoles Ónega pel que s'arriba a dir al seu programa

L'últim programa de 'Y ahora Sonsoles' va estar marcat per un acalorat enfrontament entre la presentadora i Miguel Lago. Tot va començar quan es va abordar la recomanació de la Unió Europea sobre la necessitat que els ciutadans disposin d'un kit d'emergència per afrontar crisis com guerres o pandèmies. Per analitzar el tema, 'Y ahora Sonsoles' va comptar amb la presència de Jaime Carvajal, especialista en situacions d'emergència, que va oferir detalls sobre com estar preparats davant d'aquests escenaris adversos.

"Ja no només em refereixo a un esdeveniment bèl·lic, sinó a esdeveniments com la DANA, el Covid, el terratrèmol de Lorca... Hi ha nombrosos casos que deixen clar que és important preparar-se per a la successió de tragèdies d'aquest calibre", deia Jaime Carvajal. Al llarg de la seva intervenció, va explicar els elements bàsics que haurien de compondre un kit d'emergència, incloent pastilles potabilitzadores d'aigua, un sac de dormir i mètodes per fer foc.

Tanmateix, l'exposició no va convèncer a tothom al plató. Miguel Lago, amb evidents gestos de desaprovació, va mostrar el seu escepticisme respecte a la necessitat de difondre aquest tipus de missatges. "Hauríem d'aprendre de supervivència", va comentar Sonsoles Ónega, tractant d'emfatitzar la rellevància del tema.

Tanmateix, Miguel Lago no va trigar a respondre amb contundència: "En absolut, no ho crec". El seu desacord va ser tan rotund que fins i tot va exclamar: "Em nego, no ho escolteu! No estic d'acord per res!", rebutjant la premissa del programa.

"No feu ni cas", va repetir en diverses ocasions, al que Sonsoles Ónega va replicar sense embuts: "Això és una frivolitat". A la discussió també s'hi va sumar Nacho Gay: "En lloc de fer por a la gent amb aquestes coses és millor que dediqui el temps a evitar guerres i en lloc d'aquestes ximpleries".

L'afirmació del col·laborador va provocar la reacció immediata de Sonsoles Ónega, que es va mostrar taxativa en la seva resposta: "No diguem que són ximpleries, si us plau". Tanmateix, Miguel Lago no es va retractar i va defensar la seva postura: "Jo no diré que siguin ximpleries, però jo ja vaig viure l'any 2020 col·laborar als discursos del pànic. Estic cansat que surti la Ursula Von Der Leyen a dir que morirem tots".

Enmig de la discussió, Sonsoles Ónega va llançar una frase amb un to irònic: "Ui, negacionistes de la prevenció", el que va generar una nova onada de reaccions al plató. Carmen Lomana va comentar que "a la gent li agrada aterrir", afirmació amb la qual Miguel Lago va coincidir. "Miguel, ho dius de debò?", va preguntar novament la presentadora. "Totalment. Aquest tipus de missatges a la població fan més mal que bé. Jo no caic una altra vegada en alarmar el personal", va sentenciar el col·laborador.

Per tancar el debat, Sonsoles Ónega va deixar clara la seva posició: "No sabia que estava envoltada de negacionistes. Jo em prenc molt seriosament l'advertència".