Leire Martínez frena en sec a Sonsoles Ónega pel que s'ha atrevit a preguntar

Fa uns mesos, va saltar la inesperada notícia de la sortida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh. Mitjançant un comunicat, el qual no va signar ella, anunciaven la marxa de la fins aleshores vocalista. Més tard, la cantant assegurava que es tractava d'una "decisió unilateral". Una decisió que no va estar exempta de polèmica i que va deixar clar que no existia una bona relació entre els integrants.

Des de llavors, són poques vegades les que Leire s'ha pronunciat. No obstant això, fa un mes, Pablo Venegas, component del grup, es va pronunciar sobre la sortida de Leire, a la qual va restar total importància. Així, 164 dies després, la cantant ha reaparegut completament renovada als Premis Dial estrenant la seva nova etapa i canvi de look.

A 'Y ahora Sonsoles' han parlat amb ella, i s'ha mostrat emocionada davant els canvis que estan per arribar. "La idea és treure un disc abans que acabi aquest any". No obstant això, no tot ha estat fàcil, ja que el programa d'Antena 3 va presentar un vídeo recopilatori d'aquests mesos, que incloïa diverses declaracions. En alguns moments, la cantant va mostrar clarament incomoditat.

| Atresmedia

En acabar el vídeo, Sonsoles Ónega va aprofitar per preguntar-li una qüestió que s'ha anat repetint durant tots aquests mesos de polèmica: "Per què vas marxar de La Oreja de Van Gogh?". Just en aquest moment, Leire Martínez no sentia res pel pinganillo i la presentadora ha exclamat: Ui, aquesta és una bona tècnica! El reporter li ha traslladat la pregunta, però ella s'ha negat a contestar.

"Crec que avui no és dia per parlar d'aquestes coses. Estem celebrant la música i avui l'important és veure com els meus companys i companyes rebran aquests merescuts reconeixements a les seves trajectòries i treball. Cal celebrar la música", ha declarat la cantant.

Després d'això, la presentadora l'ha convidat a que acudeixi al plató per poder xerrar tranquil·lament. "És clar que sí, sense problema, però crec que avui és dia de celebrar", li ha respost Leire Martínez acceptant la seva invitació. La col·laboradora, Bea Cortázar, ha insistit a saber què va passar entre el grup, però l'artista ha preferit mantenir en la seva posició: "Insisteixo que avui no és el dia. Entenc i agraeixo l'interès, però hi ha moments per a tot. Aquest tema no hauria de ser protagonista avui", ha conclòs l'artista.